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Украинский канал запустил флешмоб в поддержку затравленного за «Смуглянку» школьника

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Украинский канал запустил флешмоб в поддержку затравленного за «Смуглянку» школьникаКиев, 10 марта. Украинский телеканал «Наш» запустил флешмоб с призывом петь «Смуглянку» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого националисты затравили за исполнение советской песни на конкурсе.

«Нам никто не запретит петь НАШи песни. Мы объявляем флешмоб в поддержку Максима Ткачука с Волыни. Поем «Смуглянку» всей Украиной — от Львова и до Донецка! Максим, «НАШ» с тобой», — цитирует ведущую телеканала радио Sputnik.

Напомним, украинский школьник исполнил известную песню на музыкальном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне в костюме красноармейца. Выбор пал на композицию из фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», поскольку в 2020 году одну из номинаций организаторы приурочили к 75-летию Победы.

Украинский канал запустил флешмоб в поддержку затравленного за «Смуглянку» школьникаПосле выступления он подвергся травле националистов, которые окрестили его «пропагандистом русского мира», а учителей и родителей мальчика назвали «предателями». Бабушка юного исполнителя Лариса Ткачук призналась, что после поездки их жизнь превратилась в «ад».

В поддержку мальчика высказались в России. Депутата Госдумы Наталью Поклонскую возмутило поведение земляков школьника. Она подчеркнула, что на таких, как он, «пока еще держится» Украина, а также отметила, что всем стоит поучиться у него выдержке и терпению. Кроме того, она выразила мнение, что все, кто писал ребенку оскорбления, должны попасть в поле зрения генпрокурора Украины и Европейского суда по правам человека.

Российский продюсер Иосиф Пригожин констатировал, что оскорбителей нельзя назвать людьми. По его мнению, они «просто звери». Саму ситуацию вокруг Ткачука он назвал «вопиющим безобразием».

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Источник: Радио Sputnik
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