Басанова предложила психологическую помощь матерям, запрещающим отцам видеться с детьми

Санкт-Петербург, 10 марта. Ситуация, при которой матери после развода запрещают отцам видеться с детьми, неправильная, таким женщинам нужно предлагать психологическую помощь. Такое мнение выразила помощник регионального координатора общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инесса Басанова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию под названием «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам». Басанова стала одним из спикеров.

По ее мнению, чаще всего после развода страдают дети, остающиеся на воспитании матерей. Женщины из-за невыплаты бывшими мужьями алиментов или ввиду других причин часто запрещают отцам видеться с ними.

«Это, конечно же, неправильно. В первую очередь, надо учитывать мнение ребенка. Ребенок является как бы яблоком раздора между родителями, и они не учитывают его психологическое здоровье, начинают манипулировать, отказывают второму родителю видеться с ним», — сказала она.

Басанова считает, что матерям, оказавшимся в такой непростой ситуации, нужно предлагать психологическую помощь, чтобы они могли правильно оценивать ситуацию.

Ранее представитель ОО «Отцы Страны» в Санкт-Петербурге Владимир Солодилов заявил, что одной из причин неуплаты алиментов являются создаваемые матерями преграды в общении отцов с детьми.