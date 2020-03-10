Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 10 марта.

Ольга Бузова удивила своих поклонников фото без макияжа. Большая часть подписчиков призналась, что не узнала артистку. Бузова «без косметики» озадачила своих поклонников.

Выведя из равновесия глобальную экономику, Россия сохранила для себя максимальное количество «степеней свободы». Россия отправила экономику Запада «головой в татами».

Жительница Москвы зарезала охранника одной из столичных школ, убийство произошло 8 марта, сообщил источник. Москвичка зарезала охранника школы на рабочем месте.

За истекшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Военная полиция РФ в Сирии провела 13 турецких конвоев к наблюдательным постам Турции.

Целенаправленное распространение фейков о коронавирусе в России — это проявление информационного терроризма. ФСБ и НАК должны наказать информационных террористов, распространяющих фейки о коронавирусе.

На территории Идлибской зоны деэскалации регулярно снижается число обстрелов, совершенных боевиками бандформирований. Российский ЦПВС отметил снижение числа обстрелов в сирийском Идлибе.

Студент Петербургского политихнического университета погиб во время вечеринки в квартире родителей. Студент Политеха погиб в Петербурге, сыграв в «русскую рулетку».

САА зачистила заброшенный штаб террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»в Алеппо. ВС США направили подкрепления в Хасаку Сирия новости 10 марта 07.00: САА зачистила заброшенный штаб ХТШ в Алеппо, ВС США направили подкрепления в Хасаку.

СМИ сообщили, что Самойлова отправила Джигана в наркологическую клинику, где тот теперь проходит реабилитацию. Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр.

Накануне 9 марта в Международном уголовном суде начались слушания по апелляции по делу Сейфа аль-Ислама Каддафи. МУС продолжает преследовать членов семьи Муаммара Каддафи.