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Адвокат Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев

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Адвокат Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев

В последнее время внимание общественности привлекает так называемый «закон о профилактике семейно-бытового насилия». В нем прописаны только виды профилактического воздействия против нарушителей спокойствия в семьях. Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев в настоящее время.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция под названием «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам». Среди ее гостей были сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП), юристы, правозащитники и депутаты.  

Адвокат Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев

Согласно статистике ФССП, в настоящий момент по всей России числится более 800 тысяч должников по алиментам. Юрист Наталия Аксенова призвала взыскателей алиментов действовать решительнее в отношении злостных неплательщиков. В свою очередь, корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у Аксеновой, как женщина может защитить свои права, если она является жертвой насилия в семье.

«Мы знаем, что у нас статья Уголовного кодекса, касающаяся домашних побоев, декриминализирована. Но это не означает, что женщина не может защитить себя. Необходимо обращаться и подавать соответствующее заявление по поводу возбуждения того же административного производства. Если уже будут неоднократно зафиксированы случаи побоев, то возможно возбуждение уголовного дела. Но главное здесь не быть пассивным, а обращаться в правоохранительные органы», — заявила она в эксклюзивном комментарии ФАН.

Адвокат Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев

К тому же адвокат объяснила, почему чаще всего женщины не обращаются за помощью в правоохранительные органы, чтобы защититься от агрессора в семье.

«На мой взгляд, проблема в том, что домашнее насилие предполагает насильственные действия близкого человека. Он как-то помогает ей материально. При этом из соображений интересов детей не хочется, чтобы отец детей имел судимость. В этом есть особое отягчающее обстоятельство с моральной точки зрения. Поэтому женщины зачастую подают заявления, а потом их забирают, боясь дальнейшего преследования. В связи с этим возможно создание каких-то мест, где женщина могла бы укрыться на период разбирательства», — отметила юрист.

Адвокат Аксенова рассказала, как женщины могут защититься от семейных побоев

Аксенова выразила уверенность, что необходимо ввести уголовную ответственность за домашнее насилие.

«Нужно понимать, что это статья частного обвинения и зависит от поведения самой жертвы. Поэтому без ее активного участия государство это не сделает (не возбудит уголовное дело. — Прим. ФАН)», — добавила юрист.

Ранее Наталья Аксенова рассказала, как добиться выплаты алиментов от скрывающего доходы бывшего мужа. При этом она опровергла то, что алименты становятся оружием женщин против мужчин.

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