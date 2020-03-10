Боевики ПНС готовятся к наступлению на ЛНА в районе Абу Курайн

Мисурата, 10 марта. В район Абу Курайн стягиваются дополнительные подразделения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В Ливийской национальной армии (ЛНА) отметили, что террористы готовятся к прорыву линии фронта. Об этом говорится в неофициальном аккаунте ЛНА в Twitter.

Подчеркивается, что поддержку силам ПНС оказывают турецкие военные, а также сирийские радикалы, которых Турция сотнями вербует и доставляет в Ливию. Пополнение рядов террористов близ линии фронта, а также скопление там военной техники говорит о том, что боевики в скором времени планируют наступление на позиции ЛНА.

Несмотря на многочисленные вооруженные провокации со стороны ПНС, участившиеся обстрелы, ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара сохраняет свою приверженность договоренностям о перемирии. ЛНА стремится урегулировать кризис за столом переговоров, что подтверждается официальными визитами Хафтара во Францию и Германию. Накануне фельдмаршал обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Ливии, выдвинув свои предложения по достижению мира. Эммануэль Макрон заявил, что Франция «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом».