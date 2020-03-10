Старейшины ливийских племен осудили преступный режим ПНС за обстрелы мирных жителей

Совет старейшин четырех ливийских регионов подверг жесткой критике руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии за беспорядочную стрельбу и бомбардировки жилых кварталов Каср бен Гашира и его пригородов. Бесчисленные преступления боевиков ПНС приводят к тому, что все больше стран фактически отворачиваются от ПНС и Турции, активно вмешивающейся во внутриливийский конфликт.

На этой неделе террористы Файеза Сарраджа продолжили нарушать перемирие, обстреливая из тяжелого вооружения позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). При этом зачастую под ударами оказываются мирные жители. Совет старейшин осудил бомбардировки города Каср бен Гашир, а также другие обстрелы в ряде районов страны. Кровавый режим Сарраджа, готового пойти на все ради сохранения своей власти, не остается без внимания со стороны международного сообщества.

Если против преступлений ПНС раньше выступали в основном страны-соседи Ливии, в числе которых Тунис, Египет, Марокко, Алжир, а также ряд государств Средней Африки, то сейчас и Запад постепенно встает на сторону ЛНА и фельдмаршала Халифы Хафтара. Так, накануне, 9 марта, состоялась встреча командира ЛНА с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что Франция «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом». Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул, что позиция Франции является сигналом о смене политической позиции Европы.

«Я думаю, что это серьезный сигнал, который показывает, что Европа не однородна, что Европа имеет право и пытается объективно размышлять над складывающейся ситуаций в Северной Африке и, в частности, в Ливии. Естественно, что для нас и мировой общественности подобного рода заявления весьма актуальны. Наверное, мы все-таки можем констатировать тот факт, что значительные политические силы Европы начинают разворачиваться в сторону ЛНА», — подчеркнул он.

Следует отметить, что главной причиной эскалации ливийского кризиса стала Турция. Египет напрямую обвинил Анкару в попытке превратить Ливию в рассадник терроризма. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает инициировать оружейные поставки боевикам ПНС, а также способствует вербовке сирийских радикалов, доставляя их в Ливию. Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев выразил уверенность в том, что Эрдоган не откажется от своей политики.

«Турция, однозначно, будет продолжать вмешиваться в Ливию, продолжит поставлять туда оружие, потому что это ей материально выгодно, там заложены ее интересы», — отметил он.

Европа понимает, что ПНС не готово отказаться от боевых действий, как и Турция от вмешательства в дела Ливии. Именно поэтому Франция, Италия и Германия ранее направили свои делегации для переговоров с Халифой Хафтаром. Вскоре после этого Хафтар посетил Европу с официальным визитом, чтобы провести переговоры на высшем уровне. Кроме того, против турецкой интервенции также высказались Греция, Кипр, Израиль.