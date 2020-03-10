Глава организации «Отцы Страны» назвал причину неуплаты алиментов мужчинами

Санкт-Петербург, 10 марта. Одной из причин неуплаты алиментов являются создаваемые матерями преграды в общении отца с ребенком, считает представитель ОО «Отцы Страны» в Санкт-Петербурге Владимир Солодилов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Солодилов указал, что к ним в организацию обращаются отцы, чьи права нарушаются. По его словам, отцы не могут исполнять свои обязанности в связи с тем, что матери в силу каких-то обстоятельств препятствуют общению с ребенком.

«Матери нарушают (порядок общения ребенка с родителем. — Прим. ФАН) – да, обижены, я понимаю. Отцы готовы содержать, платить алименты, но они не могут видеть плоды своего участия в воспитании, в общении с ребенком. На мой взгляд, отцы не накопили бы такие долги, если не было бы таких массовых нарушений», — сказал участник пресс-конференции «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам».

Спикер подтвердил, что в основном неплательщиками алиментов выступают отцы. В 90% случаев ребенок остается с матерью, и платить алименты обязан, по его словам, второй родитель.

Ранее заместитель главы отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Владимир Хачатурян сообщил о росте в Северной столице числа исполнительных производств по взысканию алиментов.