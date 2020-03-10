ФССП сообщила о росте производств по взысканию алиментов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 марта. Число исполнительных производств по взысканию алиментов в Петербурге выросло, заявил заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Владимир Хачатурян.

Хачатурян принял участие в пресс-конференции «Справедливость или алименты? Должно ли государство платить алименты вместо должников», которая прошла во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«На сегодняшний момент наблюдаем по Петербургу рост исполнительных производств по взысканию алиментов. Но говорить, что значительный рост, наверное, не стоит», — заявил Хачатурян на пресс-конференции.

По данным ФССП по Петербургу, за 2018 год и 2019 год прирост составляет 180 исполнительных производств. Хачатурян подчеркнул, что говорить о значительном росте пока не приходится.

«Меры предупредительного исполнения в значительной степени, благодаря нашему действующему законодательству – приостановление права пользования на транспортное средство — помогают для взыскания задолженности, также ограничение выезда должников. Указанные меры значительно влияют на взыскание, что отражается в отчетах», — добавил он.

Под контролем ФССП в настоящий момент числится более 800 тысяч должников. Согласно данным ФССП, в 2019 году россияне задолжали по алиментам 152 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году, а за последние семь лет задолженность выросла в восемь раз.