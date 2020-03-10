Балканский фронт: как Турция воюет с Евросоюзом на границе с Грецией

Греция и Балканы в целом издревле были заклятыми врагами для османов. Турки нещадно избивали, грабили и надругались над «колыбелью православия» на протяжении последних пяти веков.

Наивно предполагать, что в самосознании турецкой нации что-то изменилось и в цивилизованном XXI столетии потомки выходцев из Анатолийского нагорья забыли о вражде с Элладой: турецкие власти продолжают обвинять власти греческие в «нарушениях прав человека», не признают территориальных притязаний Афин, и сами с упорством, достойным лучшего применения, нарушают границы Греции в районе спорных островов в Эгейском море.

После начала эскалации в сирийском Идлибе на заседании Совета безопасности в Анкаре было решено открыть еще один фронт, — северо-западный, развязав новую гибридную войну — на этот раз с Грецией и Болгарией. Войну, где вместо артиллерийских обстрелов и авиаударов используются беженцы и мигранты из всех кризисных районов мира.

К полудню 6 марта количество беженцев, отправившихся штурмовать рубежи Греции, приблизилось к страшной цифре в 200 тысяч человек. Эти люди столпились вдоль разделяющей Турцию и Грецию реки Эврос: каждый день публикуются фотографии сцен, которые больше подошли бы какому-нибудь голливудскому боевику про конец света. Сотни и тысячи людей пытаются повалить забор, раздаются выстрелы подствольных гранатометов, стоит дикий крик и неразбериха. Гибнут ни в чем невинные сирийцы, мигрантов ловят, лупят розгами и кнутами и голыми отправляют обратно в Турцию.

???????? The EU is silent on Nazi system!



???? #Greece beats and sending #refugees back to #Turkey after leaving half-naked. pic.twitter.com/Ukjx4DQoOv — Crackdown Chronicles (@CrackdownReport) March 6, 2020

Так ситуация на границе подается турецкими СМИ.

«Уже не нужно»

Используемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «рычаг давления на Европу» в виде беженцев не имеет ничего общего с деньгами, как бы то ни пытались доказать западные аналитики, уверяющие общественность в том, что «Эрдоган обиделся».

«Европа теперь предлагает отправить нам 1 миллиард евро. Уже не нужно, — заявил Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии в Анкаре. — Турция, которая потратила 40 миллиардов долларов на беженцев, сможет найти этот 1 миллиард сама».

И это действительно так: потоки беженцев и мигрантов — это самая настоящая золотая жила. The National Herald еще в 2017 году сообщал о масштабной торговле органами беженцев в Турции. BBC удалось даже поговорить с одним из торговцев органами, который заявил, что предоставляет беженцам шанс выжить.

Поэтому утверждать, что «Турция устала ждать от Евросоюза деньги» — это несколько наивно.

Беженцы в данном контексте — это инструмент политического давления не столько на Евросоюз, сколько на население европейских стран, которых потенциальное соседство с «дикарями» из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и других стран беспокоит куда больше, чем чиновников.

А еще это — как удачно совпало — инструмент для подрыва православия. То, как османы исстари относятся к христианам и православным христианам в частности, стало притчей во языцех. А чем занимаются те самые беженцы, которым удалось перейти через границу в Греции? Громят православные церкви, например.

Одну из таких разграбили на острове Лесбос, когда толпа мигрантов «решила погулять» и словно бы невзначай забрела в церквушку, сообщает Telegram-канал «Балканская сплетница». Уничтоженные иконы, перевернутый алтарь. Вроде бы мелочь, однако это существенная деталь.

Можно быть верующим или атеистом, но нельзя отрицать влияния, которое греческая церковь оказывает на весь православный мир. И разрушений, постигших этот мир за минувшие десять лет.

Мы ни в коем случае не говорим о том, что какие-то турецкие шпионы платят деньги беженцам, чтобы те пошли и разгромили христианский храм — зачем? Они сделают это сами. Особенно если это те самые боевики, которые грабили христианские храмы и надругались над святынями в Сирии — просто потому что для них это «ересь».

То, как Турция хлопочет над тем, чтобы пристроить беженцев в Европе, следует увековечить в учебниках по информационной борьбе.

В южных провинциях Турции националисты-«Серые волки» громят лавки и дома беженцев, вынуждая их уходить в другие районы Турции. Мигрантов силой загоняют в автобусы и толпами свозят к греческой границе, где турецкие СМИ снимают сюжеты о раненых и убитых в результате стрельбы со стороны греческих пограничников беженцах, рассказывают небылицы о раздетых до исподнего мигрантах, которых в таком виде пограничники депортировали из страны.

If you wish to visit Greece apply for a visa in the Greek consulate.

If you try to invade the Greek borders this is how we will send you back.

You have been warned.#GreeceUnderAttack #GreeceDefendsEurope #IStandWithGreece pic.twitter.com/8ZQ24uawKa — ChildOfEurope???????? (@ChildOfEurope) March 6, 2020

В Сеть даже попало видео, как беженцы держат ребенка на костром, намеренно вызывая плач на камеру.

⛔Απίστευτες καταστάσεις⛔ #BREAKING

Λάθρο μετανάστες παίρνουν από μάνα τα παιδιά, τα ξυλοκοπούν, τα βάζουν πάνω απο το καπνό της φωτιάς για να δακρύζουν τα μάτια τους και πάνε να δείξουν τι κακοί είναι οι Έλληνες. #IStandWithGreece #ΕΒΡΟΣ #GreeceUnderAttack #Evros

☠

Video???? pic.twitter.com/WcFC8Gt5vf — ???????????????????????????????????????????????????????????? (@GreeceAnalytica) March 2, 2020

«Греции неведомо международное право, — заявил Эрдогана на борту самолета 10 марта. — Там должны понять, что обращение с беженцами на границах убийственно. На заседании Генассамблеи ООН в этом году мы продемонстрируем фотографии раздетых беженцев».

Однако есть и другая точка зрения на происходящее.

«Ассиметричная угроза национальной безопасности»

1 марта официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсос сделал официальное обращение в СМИ и рассказал о принятом накануне Советом безопасности Греции решении.

По его словам, миграция происходит с прямой подачи Турции, которая вместо того, чтобы пресекать каналы незаконной доставки беженцев и мигрантов, сама стала «государством-контрабандистом». Люди собираются на границе с Грецией и силой пытаются ее прорвать, несмотря на заявления греческой стороны о недопустимости подобных действий.

Эта массовая волна принудительной миграции, говорит Петсос, не имеет ничего общего с международными законами о поисках убежища, которое предоставляется в индивидуальном порядке. Сложившаяся ситуация — это серьезная, необычная и ассиметричная угроза национальной безопасности страны.

«Собравшиеся у границы люди стали пешками Турции в её намерении усилить дипломатическое давление. Греция недвусмысленно воспользовалась своим суверенным правом и конституционными обязательствами на защиту территориальной собственности», — подытожил Петсос.

#Turkey's show of force at #Greece border has begun with special forces facing off Greek soldiers across the fence and patrolling the border line.



What could go wrong? pic.twitter.com/CDkwKvYBbG — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 6, 2020

Что решили на заседании греческого Совета безопасности?

1. Усилить до высшей степени меры безопасности на восточных морских и сухопутных границах страны силами полиции и Вооруженных сил для недопущения незаконного проникновения на территорию Греции. 2. Временно — на один месяц, — приостановить предоставление убежища тем, кто попал в страну незаконно. 3. Немедленно экстрадировать на родину, если это возможно, всех, кто оказался на территории Греции незаконно. 4. Направить официальный запрос в FRONTEX (Европейское агентство по пограничному контролю) на развертывание Сил быстрого реагирования на границе RABIT для защиты внутренних границ страны, которые также являются границами Евросоюза. 5. Незамедлительно уведомить об этом решении Совет министров иностранных дел Евросоюза и инициировать процедуру, упомянутую в ст. 78-3 параграфа Договора об Евросоюзе, чтобы предпринять обеспечительные меры ради защиты Греческой Республики в ответ на чрезвычайную ситуацию, вызванную ненормальным притоком граждан из третьих стран в рамках солидарности между странами Евросоюза.

Надо ли говорить, что решение Совета безопасности Греции много кому пришлось не по душе?

В ООН спустя пару дней заявили о том, что решение греческих властей незаконно: Афины не могут лишать беженцев права на политическое убежище и просто обязаны предоставить убежище.

Население Евросоюза с позицией ООН категорически не согласно.

La imagen del día: sacerdote ortodoxo griego defendiendo la frontera ????????. pic.twitter.com/GZvMcS06k9 — Кристиан ن ???????? ????????♱ ‏ (@jfrsanchez) March 2, 2020

В ряды вооруженного ополчения вступают греческие священники, местные жители вызываются помочь погранвойскам и патрулируют на тракторах границу, из Франции в Грецию уезжают добровольцы, чтобы хоть как-то защитить свой дом — Европу — от очередного наплыва мигрантов.

На границу с Турцией прибыли войска из Кипра, массовые митинги проводятся в Сербии, а Болгария с Грецией требуют создать безопасную зону на тридцать километров на глубину территории Турции, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, — правда, безрезультатно.

Народ против најезде незаконитих миграната — протест испред Владе Србије pic.twitter.com/Zq0Vqn5oMm — Младен Обрадовић (@MladenObraz) March 8, 2020

Конфликт на юго-востоке Евросоюза приобретает все общий масштаб и вовлекает в себя все больше стран. Если до этого от беженцев была вынуждена отбиваться в основном Италия, которая сейчас благодаря коронавирусу превратилась в европейского «нулевого пациента» и резко потеряла привлекательность для искателей лучшей жизни, то в марте 2020 года настал черед Греции.

С точки зрения сторонников глобалистской модели мироустройства этакая «холодная горячая точка» на границе Турции и Греции крайне выгодна и разрешать эту проблему в краткосрочной и среднесрочной перспективе не имеет никакого смысла: поток денег не кончается, население с активной гражданской позицией пакует вещи и едет оборонять рубежи Евросоюза, оставляя без примера для подражания менее инициативных индивидуумов, а мировой общественности есть о чем поговорить.

В итоге получается, что стремление разрешить конфликт есть только у населения, тогда как руководство вовлеченных в конфликт стран и международных организаций отделывается заявлениями да символическими жестами, не решающими ровным счетом ничего.

Ну да когда и кого волновало мнение простого народа?

Audi, cerne, tace, si vis vivere cum pace (Слушай, подмечай, молчи, если хочешь жить в согласии).