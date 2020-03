Балканский фронт: как Турция воюет с Евросоюзом на границе с Грецией

Греция и Балканы в целом издревле были заклятыми врагами для османов. Турки нещадно избивали, грабили и надругались над «колыбелью православия» на протяжении последних пяти веков.

Наивно предполагать, что в самосознании турецкой нации что-то изменилось и в цивилизованном XXI столетии потомки выходцев из Анатолийского нагорья забыли о вражде с Элладой: турецкие власти продолжают обвинять власти греческие в «нарушениях прав человека», не признают территориальных притязаний Афин, и сами с упорством, достойным лучшего применения, нарушают границы Греции в районе спорных островов в Эгейском море.

После начала эскалации в сирийском Идлибе на заседании Совета безопасности в Анкаре было решено открыть еще один фронт, — северо-западный, развязав новую гибридную войну — на этот раз с Грецией и Болгарией. Войну, где вместо артиллерийских обстрелов и авиаударов используются беженцы и мигранты из всех кризисных районов мира.

К полудню 6 марта количество беженцев, отправившихся штурмовать рубежи Греции, приблизилось к страшной цифре в 200 тысяч человек. Эти люди столпились вдоль разделяющей Турцию и Грецию реки Эврос: каждый день публикуются фотографии сцен, которые больше подошли бы какому-нибудь голливудскому боевику про конец света. Сотни и тысячи людей пытаются повалить забор, раздаются выстрелы подствольных гранатометов, стоит дикий крик и неразбериха. Гибнут ни в чем невинные сирийцы, мигрантов ловят, лупят розгами и кнутами и голыми отправляют обратно в Турцию.

Так ситуация на границе подается турецкими СМИ.

Используемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «рычаг давления на Европу» в виде беженцев не имеет ничего общего с деньгами, как бы то ни пытались доказать западные аналитики, уверяющие общественность в том, что «Эрдоган обиделся».

И это действительно так: потоки беженцев и мигрантов — это самая настоящая золотая жила. The National Herald еще в 2017 году сообщал о масштабной торговле органами беженцев в Турции. BBC удалось даже поговорить с одним из торговцев органами, который заявил, что предоставляет беженцам шанс выжить.

Поэтому утверждать, что «Турция устала ждать от Евросоюза деньги» — это несколько наивно.

Беженцы в данном контексте — это инструмент политического давления не столько на Евросоюз, сколько на население европейских стран, которых потенциальное соседство с «дикарями» из Афганистана, Пакистана, Сирии, Ирака и других стран беспокоит куда больше, чем чиновников.

А еще это — как удачно совпало — инструмент для подрыва православия. То, как османы исстари относятся к христианам и православным христианам в частности, стало притчей во языцех. А чем занимаются те самые беженцы, которым удалось перейти через границу в Греции? Громят православные церкви, например.

Одну из таких разграбили на острове Лесбос, когда толпа мигрантов «решила погулять» и словно бы невзначай забрела в церквушку, сообщает Telegram-канал «Балканская сплетница». Уничтоженные иконы, перевернутый алтарь. Вроде бы мелочь, однако это существенная деталь.

Можно быть верующим или атеистом, но нельзя отрицать влияния, которое греческая церковь оказывает на весь православный мир. И разрушений, постигших этот мир за минувшие десять лет.

Мы ни в коем случае не говорим о том, что какие-то турецкие шпионы платят деньги беженцам, чтобы те пошли и разгромили христианский храм — зачем? Они сделают это сами. Особенно если это те самые боевики, которые грабили христианские храмы и надругались над святынями в Сирии — просто потому что для них это «ересь».

То, как Турция хлопочет над тем, чтобы пристроить беженцев в Европе, следует увековечить в учебниках по информационной борьбе.

В южных провинциях Турции националисты-«Серые волки» громят лавки и дома беженцев, вынуждая их уходить в другие районы Турции. Мигрантов силой загоняют в автобусы и толпами свозят к греческой границе, где турецкие СМИ снимают сюжеты о раненых и убитых в результате стрельбы со стороны греческих пограничников беженцах, рассказывают небылицы о раздетых до исподнего мигрантах, которых в таком виде пограничники депортировали из страны.

If you wish to visit Greece apply for a visa in the Greek consulate.

If you try to invade the Greek borders this is how we will send you back.

You have been warned.#GreeceUnderAttack #GreeceDefendsEurope #IStandWithGreece pic.twitter.com/8ZQ24uawKa