США попросили Турцию не вводить российские С-400 в эксплуатацию

Анкара, 10 марта. Вашингтон смягчил позицию по закупке Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Брюссель.

По его словам, Штаты попросили страну не вводить С-400 в эксплуатацию.

«Позиция США по теме С-400 значительно смягчилась. Они уже пришли к той точке, что сказали: «Дайте нам слово, что С-400 не будут введены в эксплуатацию», — рассказал он.

Поставки российских С-400 Турции стартовали в июле в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Эрдоган назвал приобретение ракетных комплексов важнейшим соглашением в современной истории государства.

Против поставок комплексов Анкаре выступал Вашингтон, угрожая введением санкций и отменой продажи Турции новейших истребителей F-35. США требовали отказаться от сделки и приобрести взамен американские комплексы Patriot.

Отметим, что США, вовсе не заинтересованные в установлении мира в Сирии, стремились передать Турции собственные ЗРК для оказания поддержки в Идлибе. Ситуация в этой провинции в последнее время существенно обострилась. Правительственные войска вынуждены были возобновить военную операцию против боевиков, атаковавших мирные поселения, но процессу стала мешать Турция. Анкара поставляет радикалам вооружение и технику.