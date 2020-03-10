Адвокат Аксенова призвала взыскателей алиментов действовать решительнее

Санкт-Петербург, 10 марта. Супруг, который считает, что его права нарушаются, должен фиксировать нарушения и обращаться в суд с письменным требованием. Об этом заявила адвокат Наталия Аксенова на пресс-конференции «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам».

Защитница выступила на площадке Медиагруппы «Патриот» по проблеме неуплаты алиментов. Она отметила, что рост задолженностей происходит отчасти за счет делопроизводств, которые не исполняются из-за пассивного поведения самих взыскателей. По ее словам, последние зачастую не пользуются методами, которые могут позволить им добиться положенных выплат по закону.

Адвокат напомнила, что право на алименты имеют дети, рожденные не только в браке, но и вне его. Также она подчеркнула, что алименты можно взыскивать и еще будучи в супружестве. Кроме того, если супруг полагает, что получает недостаточно средств, он имеет право обратиться в суд с соответствующим требованием.

Аксенова считает, что взыскателям необходимо действовать более решительно.

«Я бы дала совет: если вы считаете, что ваши права нарушаются, фиксируйте, обращайтесь с письменным требованием. Задолженность по уплате алиментов может быть учтена при разделе имущества. Суд может отойти от равенства долей супругов», — призвала она.

Заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Владимир Хачатурян рассказал, что в настоящий момент в ФССП числится более 800 тысяч должников. По данным службы, в 2019 году россияне задолжали по алиментам 152 миллиарда рублей — на 13% больше, чем в 2018 году, а за последние семь лет задолженность выросла восьмикратно.