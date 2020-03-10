Несколько самолетов с боевиками из Сирии приземлились в аэропорту Мисураты

Мисурата, 10 марта. В аэропорту Мисураты приземлились самолеты с сирийскими боевиками, завербованными Турцией. Радикалы пополнят ряды террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Подробности во вторник, 10 марта, сообщил неофициальный аккаунт ЛНА в Twitter.

Отмечается, что рейсы были выполнены частными авиакомпаниями Libyan Airlines и Libyan Wings, владельцем которых является Абд аль-Хаким Бильхадж, еще в молодости вступивший в террористическую организацию «Аль-Каида»1 (запрещена в России). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз на официальном уровне заявлял о намерении Анкары не вмешиваться во внутриливийский кризис, однако в реальности турецкая сторона продолжает оказывать влияние на события, происходящие в Ливии. Боевики ПНС регулярно получают от Турции оружейные поставки, бронированную технику и современное военное оборудование. Кроме того, Анкара открыла в Сирии несколько центров вербовки местных радикалов, которых она впоследствии отправляет в Ливию.

Несмотря на все усилия международного сообщества, в том числе России и ООН, урегулировать ситуацию в Ливии пока не удается. Как ранее отмечал Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, добиться мира в этой североафриканской стране получится только в том случае, если будет остановлена турецкая интервенция.

1 Организация запрещена на территории РФ.