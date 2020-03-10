Экономист озвучил два сценария поведения доллара и их влияние на жизнь россиян

Экономист и политолог Института современного развития Никита Масленников рассказал о последствиях обвала цен на нефть и курса рубля в жизни россиян.

Собеседник Федерального агентства новостей пообещал россиянам «несколько дней повышенной нервозности».

«Все будет зависеть от того, насколько этот шок будет продолжительным. Если нефть будет стоить 35 долларов хотя бы до конца месяца и при этом Центробанк будет очень рачительно выходить на открытый рынок с продажами валюты, то курс доллара будет колебаться в интервале 68-70 рублей за единицу. При такой ситуации, естественно, начнут расти внутренние цены. И прежде всего отреагируют производители автомобилей и других финальных продуктов, в которых есть серьезная доля импортных составляющих. Если же удастся выровнять ситуацию и нормально отыграть уход доллара на позицию 67-68 рублей за единицу, то на жизни людей это мало отразится», — назвал два наиболее вероятных сценария на валютном рынке Никита Масленников.

Экономист напомнил, что старая договоренность о сокращении добычи нефти действует до 1 апреля, и страны ОПЕК ее исполняют.

«Посмотрим, удастся ли найти компромиссы в ОПЕК+. По крайней мере, Россия уже сегодня заявила о своей готовности вернуться к переговорам о продолжении сокращения добычи нефти. А пока я советую не паниковать и внимательно следить за курсовыми соотношениями. Потому что сейчас, повторюсь, все зависит от продолжительности этого шока. Если это несколько дней — поскольку в своей основе кризис, конечно, глубоко спекулятивен, — то это одна ситуация. Если надолго, то другая», — заметил Масленников.

Сравнивая нынешний скачок доллара и евро с 2014 годом, эксперт заметил, что нынешняя ситуация более гибкая и оптимистичная.

«Сейчас уповаем на умение и ответственность наших денежно-финансовых властей, инструменты для стабилизации курса и непередачу его ослабления на внутренние цены. Таких инструментов в 2014-м не было в принципе. Центробанк и Минфин сегодня ими активно работают. А в 2014 году была иная ситуация. Тогда люди на интуитивном уровне поняли, что вся эта санкционная реальность — надолго, потому что Крым воссоединился с Россией навсегда. И надо было приспосабливаться под эту реальность. Поэтому и скупали бытовую технику. Сегодня же реальность другая, более гибкая и пластичная. И в любой момент она может развернуться, потому что никому в мире не нужна нефть по 30 долларов. Потому что это прямой путь глобальной экономики в предкризисный сценарий. Повторюсь, паниковать не надо, но надо держать ухо востро, поскольку ситуация меняется стремительно, но вальс этикеток не намечается», — подчеркнул Никита Масленников.

Эксперт добавил, что признаков тотального ухудшения на данный момент нет, но осторожность не помешает. Наоборот, утром наметился тренд на укрепления рубля.

Напомним, 9 марта произошло 30-процентное удешевление нефти, на фоне которого обвалился курс рубля. Однако 10 марта ситуация начала стабилизироваться.