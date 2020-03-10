Рудковская рассказала, как проводит время на добровольном карантине

Москва, 10 марта. Продюсер и телеведущая Яна Рудковская рассказала, как проводит время в карантине, где оказалась после посещения Франции. Телеведущая отметила, что в последние дни ей поступает большое количество звонков от журналистов с вопросами о самочувствии.

«Чувствую хорошо. Занимаюсь спортом и много читаю, продолжаю работать дома, дистанционно, соблюдаю все меры правильной гигиены, пользуюсь индивидуальной посудой, проветриваю помещение, мою руки, дезинфицирую их и три раза в день измеряю температуру», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущая сообщила, что добровольно пробудет на двухнедельном карантине после посещения Франции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту более 113 тысяч человек заразились коронавирусом. От вируса скончались более четырех тысяч человек. Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в большинстве стран мира. В настоящее время на территории России зафиксированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухани. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.