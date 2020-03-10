Лика Стар отменила гастроли в России и назвала коронавирус войной

Италия с 10 марта ушла на карантин. Теперь это касается не только отдельных регионов, но и всей страны. Заложницей этой ситуации оказалась российская певица Лика Стар, которая со своей семьей долгие годы живет в Италии. В результате, по не зависящим от Лики причинам, отменяются ее концерты в России.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян побеседовал с Ликой Стар и разузнал у нее все подробности происходящего на Апеннинах.

Люди оказались заложниками

— Лика, сегодня стало известно, что по всей Италии введен карантин. Расскажите о ситуации у вас на Сардинии, какова в целом обстановка в Италии из-за коронавируса?

— Я нахожусь в эпицентре событий. Моя семья находится на Сардинии, на острове, где на сегодняшний день зафиксировано 17 заболевших. Официально. Двое из них находятся за пределами острова: один — в Милане, один — в Риме. Все заболевшие в больницах. Все госпитали переформатированы под эту ситуацию и готовы принять заболевших. У нас в городе приняты все меры предосторожности.

Дети не будут ходить в школу до 3 апреля. Все массовые заведения закрыты. Учреждения закрыты. Магазины закрыты. Кафе и рестораны работают до 18.00. В кафе необходимо, чтобы люди находились друг от друга не менее чем в одном метре, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Если такой возможности нет, кафе и рестораны не имеют права принимать посетителей.

Суды закрыты до 31 мая. Свадьбы, регистрация браков отменены. Похороны могут проводиться только в узком кругу близких людей. Если ты хочешь передвигаться на машине по Сардинии, у тебя должен быть листок-постановление — откуда и куда ты едешь. И это только по срочной необходимости. Например, навестить пожилых родителей.

Больницы в привычном виде сейчас закрыты. Палаты и все отделения переформатированы для принятия и экстренной изоляции людей, заболевших коронавирусом. Все плановые операции отменены.

Думаю, мы подготовлены достаточно серьезно, чтобы остановить этот ужас. Но в любом случае хочу сказать, что паники никакой у нас нет. Дети у нас сидят дома и ходят в гости. Мы общаемся и стараемся придерживаться мер предосторожности. На улицу выходим в масках и в перчатках.

— Нет ли ощущения, что вы находитесь в блокаде?

— Ощущения достаточно сложные, так как от тебя ничего не зависит. Ты впервые в жизни понимаешь, что находишься в ситуации, которая не была спровоцирована тобой, но ты являешься заложником этой ситуации. Конечно, это сказывается на психологическом состоянии людей по всей Италии, так как люди оказались заложниками. Но не более того. Никто в этом не виноват.

Единственное, что я сейчас могу сделать, это быть со своей семьей, заботиться о своих детях. Смотреть и контролировать ситуацию, так как мы не имеем права нарушать закон, постановление правительства Италии. Мы должны придерживаться всех обеспечительных мер, которые нам рекомендованы.

— Как сейчас себя чувствует бизнес в Италии?

— Экономическая ситуация в Италии давно уже достаточно критичная, но она во всем мире непростая. Мы являемся маленьким пятачком мировой экономической составляющей. И что от нас зависит? Очень мало. Кто-то играет в эти игры. Кому-то эти игры выгодны. Кому-то выгодно поставить на колени Италию.

Что я могу вам сказать? Мы-то выживем. Солнце, море. В воде рыбу можем поймать, посадить огород. У нас на острове вообще лучшие условия для существования. Это +25 градусов и никакого коронавируса. У нас скоро будет тепло. А вот то, что случится в больших мегаполисах, это уже совсем другая история.

Конечно, эта ситуация заставляет глубоко задуматься о возможном развитии событий во всем мире. Я понимаю, к чему это идет. Я понимаю, чего от нас хотят. Хотят сделать так, чтобы люди стали полностью зависимы и контролируемы во всех отношениях. Чтобы они стали частью огромного испытательного полигона, который придумали некие мировые лидеры, у которых есть деньги.

Но кризисы кому-то просто необходимы. Войны же не везде можно устроить. В Европе это нереально. Соответственно, ввели другие «военные действия» под названием коронавирус. Что ж. Век живи — век учись!

В этой ситуации очень многое зависит от каждого человека. От ответственности каждого перед своей семьей, перед самим собой, перед обществом, перед государством. Это очень важные моменты. Государство нам всегда что-то должно, как мы считаем. Но на самом деле мы так же должны сами себе и другим, мы должны отвечать за себя лично.

На данный момент, например, в Италии предприняты меры, согласно которым люди точно не будут оплачивать счета за свет и за воду, пока будет продолжаться эта ситуация, так как многие люди потеряли работу, потеряли бизнес, потеряли возможность кормить свои семьи. Правительство Италии, конечно, предпринимает необходимые меры, чтобы хоть как-то облегчить людям эту ситуацию.

Могу сказать, что я мама троих детей, и меня, конечно, очень волнует их будущее. Я живу на небольшом острове. Несомненно, мой бизнес — это туристический бизнес, которым я занимаюсь уже не первый год. Это аренда вилл. В этом году, наверное, будет намного тяжелее, чем в предыдущие годы.

«Мои концерты в России отменяются»

— Я даю концерты в России. Это выступления, встречи. Меня расстраивает, что в России некоторые люди реагируют своеобразно на ситуацию с коронавирусом в Италии. У меня отменяются концерты в России.

Но я ничем не больна и не собираюсь болеть! Я могу вылететь в Россию в любой момент! У нас самолеты летают через Рим. Я готова сесть на карантин официально на 14 дней, провести их спокойно в Москве и работать.

Но почему-то некоторые люди ищут причину, по которой выгодно, наверно, отменять мои концерты. И это сейчас, именно в этот момент, когда у меня были намечены планы на дальнейшую концертную деятельность, запланированы определенные шаги для моего развития как артиста. В итоге я должна сейчас во многом себе отказать. Это очень печально, но жизнь, видите, она такая. Сегодня так, а, может быть, завтра все будет по-другому. Намного лучше, чем сегодня.

— Чем мотивируют организаторы концертов в России отказ от ваших выступлений?

— Мне сложно сказать, чем они это мотивируют. Боятся, может быть, что я не смогу вылететь в Россию. Может быть, тем, что я еще заболею, не дай бог. Это просто их страх, который сработал быстрее, чем их логика. Я готова была вылететь хоть завтра на концерты. Просидеть, еще раз повторяю, на карантине в Москве 14 дней. И в апреле у нас были запланированы выступления. Речь идет о региональных выступлениях, не в Москве.

— Планируются ли какие-то события в Москве с вашим участием?

— Да, несомненно, я готовлю очень интересные новости, которые я смогу, надеюсь, что смогу может быть наконец-то раскрыть для СМИ. Слишком долго я держала информацию в себе. Может быть, на данный момент пришло время ее раскрыть.