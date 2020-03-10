Позорный выпуск «Секрета на миллион» с Бабкиной вызвал возмущение у зрителей

Москва, 10 марта. Откровенные рассказы народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной вызвали недоумение у многих российских пользователей Интернета. Некоторые юзеры иронично назвали выпуск программы на НТВ «секретом на рубль».

Бабкина стала героиней двух выпусков шоу с Лерой Кудрявцевой. Анонсы программы были «напичканы» интригами — телевизионщики утверждали, что звезда раскроет главные тайны жизни. После выхода второго выпуска стало ясно, что речь идет об изменах бывшего мужа. Артистка призналась, что от попыток свести счеты с жизнью ее удержал только толкающий в животе ребенок.

«Главный секрет» 69-летней певицы вызвал возмущение у зрителей НТВ. В комментариях к видео передачи пользователи назвали историю Бабкиной «секретом на рубль». По их мнению, выпуск стал «самым позорным» в истории телепроекта.

«По-моему, бесконечными перезаливами этот выпуск роет себе яму. Если в первый раз хоть половина положительных комментов была (я лично хорошее писала), то теперь пошла жара. Сколько не выкладывай, а лучше не сделаешь. А, учитывая, что впереди продолжение… Что ж желаю удачи в обратной связи», — написала Марина А.

«Сюжет на миллион и трех грошей не стоит!» — добавила Виктория Виргула.

«Секрет на рубль. Людей за дураков держат», — подчеркнула Марина.