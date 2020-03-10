Какие изменения в Конституцию России одобрила Госдума

Государственная дума 10 марта приняла во втором чтении поправки в конституцию, инициированные президентом России Владимиром Путиным. К основному чтению было внесено около 400 поправок. Все изменения вступят в силу только в случае утверждения их гражданами в ходе общероссийского голосования 22 апреля. Что нового появится в основном законе страны — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Поправки в Конституцию РФ в Госдуме назвали «ремонтом» главного юридического документа страны.

«Предыдущая не уберегла нас ни от одной беды», — напомнил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов перед началом второго чтения.

«Наша конституция — молодой документ по меркам страны, который сыграл роль в становлении страны, а сейчас она стала другой», — объяснил изменения глава «Единой России» Сергей Неверов.

Он же уточнил, что при масштабности изменений политики придерживаются того мнения, что не стоит перегружать конституцию теми законодательными инициативами, которые будут более уместны в других законодательных и нормативных актах.

Обнуление президентских сроков

В ходе обсуждения поступило предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой обнулить президентские сроки сразу после принятия поправок в конституцию. Она озвучила мнения, собранные в регионах во время встреч с людьми.

«Кто-то выступал за обновление власти, за новые лица. Но при этом у них была оговорка: надо, чтобы Путин был рядом. Мол, вдруг пойдет что-то не так. Он сможет поддержать, помочь, подстраховать», – сказала Терешкова.

Владимир Путин лично выступил на эту тему с трибуны Госдумы и отметил, что обнуление президентских сроков возможно только в том случае, «если россияне поддержат эту идею и скажут «да» в ходе общероссийского голосования». Свое официальное заключение на эту тему должен дать Конституционный суд Российской Федерации: он установит, противоречит ли такая поправка принципам и положениям основного закона.

Новые права КС РФ

В новой редакции добавляется возможность проверки конституционности законов. Президент может получить право обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания.

Если КС РФ не подтвердит конституционность ФКЗ или ФЗ, глава государства вернет закон в нижнюю палату парламента.

Конституционный суд будет устранять противоречия между положениями международных договоров и их истолкованием вразрез с Конституцией РФ. Российское право получает приоритет.

Кроме того, количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11.

Госсовет не получит полномочия главы государства

Еще одно обсуждение касалось возможности наделить Госсовет полномочиями главы государства.

Действующий президент страны назвал такое изменение неприемлемым. По его словам, это опасно и не имеет ничего общего с демократией, а также неизбежно приведет к двоевластию и расколу общества.

Государственный совет РФ формируется для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета определится специальным федеральным законом.

Ужесточение требований к главе государства

Обновленная Конституция РФ может закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Для экс-президента вводится неприкосновенность после прекращения исполнения полномочий. Отрешение действующего главы государства от должности контролируется Ст. 93 Конституции РФ. После исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором и оставаться в этом статусе до конца жизни.

Повышенные требования к чиновникам, депутатам и судьям

Новые требования вводятся в отношении представителей публичной власти. В их числе указаны председатель правительства РФ и его замы, федеральные министры, другие руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъекта РФ, руководители федеральных государственных органов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, судьи.

Как уточнил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, им будет запрещено на конституционном уровне иметь иностранное гражданство, счета за рубежом, вид на жительство в другой стране.

Новые права Госдумы

В случае принятия законопроекта Госдума будет утверждать кандидатуру главы правительства РФ, кандидатуры его заместителей и федеральных министров (за исключением отдельных министров, в частности министров «силового блока»).

Изменение полномочий Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти, ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться главой России по итогам консультаций с Советом Федерации.

Совфед получит право прекращать полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов.

В Совфед будут вноситься кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты. Ежегодные доклады генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране также будут проходить в ведении Совфеда.

Закрепляются меры социальной поддержки

В Конституции РФ будет прописано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепится обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется тот факт, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Все действующие фракции отметили социальные гарантии в числе главных поправок в основной закон страны.

В новой редакции дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах. Прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

«Статья о детях навевала тень ювенальной юстиции, на эту тему были возмущенные письма, — рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Формулировка, которую мы приняли в отдельном пакете, абсолютно нормальная. В отличие от прежней редакции, дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Кроме того, в новой версии Конституции РФ появятся строки о защите исторической правды и будущего России.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте законопроекта. Также будут запрещены действия, направленные на отчуждение территорий страны и призывы к этому.

Столица — не навсегда

Федеральный конституционный закон в будущем сможет определить столицей России любой город страны — в зависимости от мест постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти.

«Изменение даже одной запятой конституции — это событие в любое время для любой страны, — отметил Сергей Неверов. — Те изменения закона, что у нас сегодня на рассмотрении, достаточны и не меняют духа конституции нашей страны».

За законопроект проголосовали 382 депутата, 44 парламентария воздержались, против проекта не выступил ни один парламентарий.

Президент страны Владимир Путин призвал россиян высказать свое мнение на общероссийском голосовании 22 апреля.

«Как решите, как проголосуете 22 апреля, так и будет», — заявил он на выступлении в Госдуме 10 марта.

Напомним, Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Основной документ страны состоит из 9 глав, из которых 1, 2 и 9 — неизменяемы. Главы 3-8 могут изменяться. Для этого нужно согласие субъектов Федерации, Государственной думы, Совета Федерации, президента.

За время действия конституция претерпела несколько изменений. Наиболее крупными были поправки, выдвинутые в президентском послании 2008 года. Однако позже не раз заявлялось, что та конституция, которая была принята в России в 1993 году, не учитывает особенностей нашего государства, и эту ситуацию нужно исправлять.

Президент предложил обсудить возможность изменений в Конституции России в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и тогда же обозначил ряд предложений по мерам соцподдержки и по перераспределению властных полномочий.

Он заявил, что поправки не затрагивают фундаментальных основ конституции, и предложил провести их утверждение парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Затем провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок, по результатам которого глава государства и будет принимать окончательное решение.

15 января была образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. 17 января при рабочей группе была сформирована сводная подгруппа, которая ежедневно обобщала поступающие предложения.

20 января президент Путин внес в Государственную думу законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». 23 января законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

Как сообщал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в общей сложности на рассмотрение профильного комитета поступило около 400 поправок.

2 марта президент внес на рассмотрение Государственной думы пакет поправок в Конституцию РФ, который, наряду с другими, содержит предложения указать веру в бога в числе полученных от предков ценностей, закрепить за русским народом статус государствообразующего и дать определение брака как союза мужчины и женщины.

6 марта президент России Владимир Путин обсудил поправки к конституции с лидерами думских фракций. После встречи в Кремле о готовности поддержать законопроект заявили все лидеры фракций, кроме главы КПРФ Геннадия Зюганова, который решение оставил за партией.

В свою очередь эксперты назвали тему конституционных поправок чрезвычайно важной и обратили внимание на необходимость дисциплины в обеспечении всего процесса их принятия.

10 марта во втором чтение Госдума одобрила конституционные поправки. Третье чтение законопроекта пройдет 11 марта. Затем его должны одобрить больше двух третей заксобраний регионов. Также текст поправок должен оценить Конституционный суд. Он проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям конституции.