Вассерман предположил, что Путин вряд ли пойдет на очередной президентский срок

Москва, 10 марта. Известный российский журналист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что Владимир Путин вряд ли воспользуется возможностью пойти на очередной президентский срок — даже если Конституционный суд сочтет обнуление лично его сроков не противоречащим основному закону.

Публицист дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью по итогам событий, которые проходили во вторник в стенах Государственной думы РФ. Во время обсуждения депутатами во втором чтении поправок в конституцию в нижнюю палату парламента прибыл глава государства Владимир Путин и выступил там с речью.

«[Депутатом Александром] Карелиным предлагалась поправка о досрочных выборах в Госдуму, — сказал Вассерман. — Мне это не нравится, так как нет никакой гарантии, что все поправки с ходу правильно заработают. Возможно, их придется дорабатывать, и это должны делать те же люди, кто эти поправки принимал».

Еще было предложение Валентины Терешковой отменить ограничение на число президентских сроков, напомнил собеседник ФАН, или хотя бы обнулить их персонально для Путина.

«Лично мне это ограничение вообще-то не нравится, — признался журналист. — Я знаю, при каких обстоятельствах оно было придумано. И сами эти обстоятельства имеют очень мало отношения к понятию «сменяемость власти».

Вассерман уверен, что и за два президентских срока можно «зачистить политическое поле» так, что не останется реальных оппонентов тому человеку, кого действующий президент сочтет своим преемником.

«Лично я считаю, что вопрос числа сроков должен оставаться на усмотрение самих граждан [РФ], — заявил политолог. — Но если сам президент на основе своего личного опыта считает, что такое ограничение желательно, думаю, ему виднее».

Что же касается обнуления числа сроков лично для Путина, Вассерман предположил, что нынешний глава государства вряд ли всерьез этим воспользуется.

«Просто потому, что мы с ним — практически ровесники, он старше меня на два месяца и два дня (обоим сейчас по 67 лет. — Прим. ФАН), — сказал собеседник ФАН. — Глядя на многих своих ровесников, полагаю, что исполнение столь сложных обязанностей требует огромных сил и огромной выносливости».

Напомним, в своей речи на пленарном заседании Госдумы, которая продолжалась восемнадцать с половиной минут, действующий президент страны высказал три основных тезиса. Во-первых, он не поддержал поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Во-вторых, Путин не поддержал снятие на ограничение президентских сроков — в целом. И, в-третьих, он поддержал обнуление этих сроков относительно себя. Но при условии, что Конституционный суд сочтет это не противоречащим конституции, и поправки будут одобрены на всеобщем голосовании 22 апреля.