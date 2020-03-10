Глава МИД Турции рассказал подробности совместного с РФ патрулирования в Идлибе

Анкара, 10 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал подробности того, как будет проводиться российско-турецкое патрулирование в сирийском Идлибе. Его слова приводит Anadolu.

«Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М4, а русские — к югу от нее. Делегация из РФ прибыла в Анкару для того, чтобы обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М4», — заявил Чавушоглу.

По словам глава МИД Турции, Анкара поддерживает перемирие в Сирии и работает над тем, чтобы оно было постоянным. Российская делегация прибыла в Анкару, чтобы обсудить меры безопасного открытия трассы М4, сообщил Чавушоглу.

Детали совместного патрулирования будут обсуждаться на встрече представителей РФ и Турции 10 марта, начало совместного патрулирования назначено на 15 марта.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзные ей формирования начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. Сирийская армия ответила ударом по позициям экстремистов. При этом Турция оказывала поддержку боевикам запрещенных организаций.

В результате ответной атаки САА погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела. Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.