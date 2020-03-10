Глава МИД Турции потребовал пересмотра миграционного соглашения с ЕС

Анкара, 10 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в невыполнении обязательств в рамках миграционной сделки, заключенной в марте 2016 года. Он потребовал пересмотра соглашения.

Турецкий министр отметил, что Анкара потратила 40 миллиардов евро на прием беженцев. При этом Евросоюз, по его словам, обещал выделить «сначала три, а потом еще три миллиарда евро», Анкара до сих пор не получила первый транш в полном объеме.

«Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем», — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что годами из-за политических причин откладывается вступление Турции в Европейский союз, который не выполняет своих обещаний.

«Турция никогда не будет играть роль просителя. Мы сказали, что мы вам нужны больше, чем вы нам, и вы еще к нам обратитесь. Миграционная сделка с ЕС должна быть пересмотрена», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Анкара готова к конструктивному диалогу и будет работать над дорожной картой, указал телеканал «360». Если до 26 марта Турция и ЕС смогут договориться, то тема будет на повестке саммита лидеров стран-членов ЕС, указал Чавушоглу.

Напомним, в 2016 году Турция и ЕС согласовали план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание Анкаре финансовой помощи на прием беженцев.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Турция заявила, что больше не может сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС. После чего в Грецию нахлынула толпа мигрантов.