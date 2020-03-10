Макаренко уверен, что Facebook является инструментом спецслужб США

Москва, 10 марта. Facebook и другие зарубежные соцсети не просто сотрудничают со спецслужбами США, они создавались для тотального контроля общества. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

По его словам, серьезные эксперты не сомневаются в том, что известный владелец Facebook Марк Цукерберг связан с американскими спецслужбами, и соцсеть несет реальную опасность и для каждого отдельного россиянина, и для всего государства.

«Я считаю, что все возникающие с Facebook скандалы — лишь отголоски того, что происходит в реальности. Facebook и другие иностранные соцсети не просто сотрудничают со спецслужбами США. Я, как и многие серьезные эксперты, уверен, что все они и создавались для тотального контроля общества. И каждый пользователь соцсети или любого разработанного за рубежом мессенджера должен понимать, что все, что им публикуется, находится на контроле и анализируется спецслужбами США», — сказал блогер в комментарии Nation News.

Макаренко уточнил, что именно по этой причине военнослужащим ВС России и сотрудникам ряда организаций в стране запрещено заводить аккаунты в соцсетях и публиковать там что-либо.

Блогер считает, что в дальнейшем ситуация с глобальной сетью будет ухудшаться, поэтому необходимо защищать Рунет от любых внешних угроз и вмешательства со стороны Запада.

По мнению Макаренко, требования локализовать данные отечественных пользователей в РФ для этого недостаточно. Нужно создавать собственные соцсети, которые смогут заменить пользователям зарубежные аналоги.

«Для этого должна быть поставлена государственная задача», — резюмировал он.

О необходимости защиты Рунета эксперты заявляют все чаще, при этом многие считают, что обеспечить ее позволит лишь переход на отечественные сервисы.

Сенатор Франц Клинцевич ранее отмечал, что коллективный Запад демонстрирует очевидно агрессивный настрой по отношению к РФ, поэтому создание российских аналогов зарубежных социальных сетей и укрепление суверенного Рунета является одной из важнейших задач.