Представитель «Отцов страны» объяснил, почему мужчины отказываются платить алименты

Россияне в минувшем году задолжали более 152 миллиардов рублей по алиментам — в списках Федеральной службы судебных приставов числятся около 800 тысяч должников. Однако проблема для российского общества не нова.

Пару лет назад, в канун Дня защиты детей, сотрудники ФССП составили портрет «типичного неплательщика алиментов». Чаще всего, по информации приставов, уклоняются от выплат мужчины, причем достаточно молодые и трудоспособные. Матери, по статистике, оказываются должниками в разы реже.

О том, почему статистика по алиментам не отражает всю суть проблемы, как ребенок становится средством мести в руках разведенных супругов и чем руководствуются мужчины, отказывающиеся платить деньги на содержание собственных детей, рассказал представитель ОО «Отцы страны» в Санкт-Петербурге Владимир Солодилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей в кулуарах пресс-конференции «Справедливость или алименты? Должно ли государство платить алименты вместо должников» на площадке Медиагруппы «Патриот».

— Когда говорят «неплательщик алиментов», чаще всего имеют в виду мужчину, разведенного отца. Соответствует ли это представление действительности?

— По мнению общественной организации «Отцы страны», которую я представляю, конечно, большая часть неплательщиков по алиментам — отцы. А почему? Да просто потому что суды Российской Федерации в 90% случаев выносят решение об определении места жительства ребенка, в основном, с матерями. Отсюда и получается, что основные плательщики алиментов — это отцы. С точки зрения правовой оценки, естественно, это нарушение — если не выплачиваются установленные в законном порядке судебным решением алименты. Если сухую статистику смотреть, то это так.

А если все-таки пытаться разобраться, почему так происходит, откуда «протестные» — я называю их именно протестными — долги по алиментам? Мы не смотрим другую сторону.

Сплошь и рядом второй родитель, в данном случае — мать, нарушает права ребенка, злоупотребляет родительскими правами, препятствует общению, как правило, отца с ребенком. В моем случае, пять лет бывшая супруга в нарушение всех судебных решений, всех установленных исполнительных производств не исполняет судебные решения. Штрафы за это нарушение ничтожны. Это позволяет ей совершенно спокойно не платить годами эти штрафы. Они удерживаются с работодателя в течение нескольких лет — это штрафы по 1000–2000 рублей. Это несравнимо даже с выплатой алиментов, которые я как законопослушный добропорядочный отец выплачиваю своевременно.

Другие отцы также испытывают дискомфорт в связи с тем, что у них обязанность по алиментам есть, а право, которое фактически прописано в законодательных актах — отец имеет и права, и обязанности [по отношению к ребенку], — попирается вторым законным представителем. Это, я считаю, злоупотребление родительскими правами — препятствие второму родителю общаться с ребенком. Отсюда и протест родителей в виде отказа выплачивать алименты. Я это не поддерживаю, просто выражаю свое мнение по этому поводу.

— Если, как вы говорите, после развода женщина не дает права бывшему супругу видеться с ребенком, как разведенный отец может этому противодействовать? Куда ему обращаться?

— В правовом поле, к сожалению, в моем случае, все попытки, все возможные законные методы привлечения правонарушителя к ответственности ни к чему не привели. Здесь появился Хачатурян (Владимир Хачатурян — заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. — Прим. ред.) — я его хорошо знаю, потому что неоднократно подходил с жалобами по поводу бездействия службы судебных приставов.

К сожалению, со стороны отцов, мы находимся в ущемленном состоянии. На заявление матери служба реагирует гораздо охотнее.

Отец почему-то считается каким-то изгоем.

Он должен быть [в случае нарушения] подвергнут суровому наказанию, а матери это прощается. Хотя вроде бы закон равен для всех.

— А вы не связываете это с тем, что образ разведенного отца в обществе имеет скорее негативную окраску? Все эти стереотипы про «воскресного папу» и «папу на полставки»…

— Получается, что мы фактически живем в стране в стране, где правят стереотипы. А по факту есть очень много отцов, которые сильно болеют за судьбу ребенка, хотят принять участие в его жизни, воспитании, являются добросовестными плательщиками.

Да, расстались супруги, не сошлись характерами — не будем вдаваться в подробности, почему.

Но ребенок-то в чем виноват? Почему мать мстит отцу тем, что принято решение о расставании?

— Женщина, попавшая в трудную жизненную ситуацию, может обратиться в кризисный центр. Вы говорите, что с проблемами сталкиваются и мужчины. Может, нам нужно создавать кризисные центры для мужчин?

— Естественно, это можно воспринять только с положительной точки зрения. Любая помощь отцу в трудной ситуации, мне кажется, была бы очень своевременна и полезна. Другое дело, что не каждый отец в силу своих определенных психологических особенностей пойдет на это. [Мужчины] считают, что это, наверное, удел женщины — обращаться за помощью.

— Не по-мужски?

— Не по-мужски.

Статистика нарушений психосоматического здоровья на фоне бракоразводного процесса у отцов гораздо больше, по некоторым данным, чем у женщин. Просто женщины, в силу своего поведения, отчасти демонстрируют это, а мужчины замыкаются в себе, получают инфаркты, инсульты, язвы и прочие заболевания.

— А есть ли организации, куда может обратиться отец за психологической помощью?

— К сожалению, пока наша общественная организация не имеет такого числа специалистов, в том числе психологов, которые оказывали бы такую помощь. Но мы обязательно стараемся найти кого-то из знакомых, тех же отцов — членов организации смежной специальности, и помогаем друг другу как можем.

— Вот у нас в стране есть материнский капитал. Нужен ли «отцовский капитал»?

— Было бы, на мой взгляд, совершенно справедливо называть это не только материнским капиталом, а родительским капиталом. Поскольку родители — это и мать, и отец. А капитал почему-то материнский. Я не имею ничего против ни женщин, ни матерей. Наоборот, я очень приветствую женщин, принявших решение стать матерью. Но злоупотреблять родительскими правами матери, считаю, тоже недопустимо. А капитал, как его ни назовешь, — от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но лучше бы, конечно, если бы он назывался «родительский капитал».

— А если говорить о мужчинах в декрете — как часто такое встречается в России?

— Из того, что я просматривал — это буквально 3–5%. Статистики четкой и достоверной у меня нет.

— Маленькие цифры связаны с тем, что папы меньше мам хотят сидеть в декрете? Это опять-таки навязанный обществом стереотип, что воспитанием должна заниматься женщина?

— Каждый случай — частный. Декрет — это отпуск. Отсюда и социальные обязательства: это и выплаты того же капитала, и отпускные по уходу за ребенком. Все зависит от того, кто на какой должности в данный момент работает. Наверное, все-таки благоразумные родители подсчитывают свой бюджет и оценивают, кому выгоднее уйти в декретный отпуск, у кого больше заработная плата.

— В одной из поправок к Конституции России, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», а «государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Как вы относитесь к этой поправке?

— Это очень хорошая поправка, на мой взгляд. Одна из функций государства, прописанных в конституции, — социальная ответственность за своих граждан. Не может по-другому восприниматься кроме как с очень положительной стороны то, что социальная функция государства в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, будет усилена.