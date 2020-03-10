Тобрук, 10 марта. Депутат Палаты представителей Ливии Али Саиди назвал работу бывшего спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе разрушительной для североафриканского государства.

Экс-сотрудника ООН по Ливии Гасана Саламе сравнили с его предшественником Бернардино Леоном, при котором было создано так называемое Правительство национального согласия (ПНС), сотрудничающее с террористами. По словам депутата Али Саиди, дипломаты в первую очередь должны были помочь стране, но на деле они только усложнили процесс урегулирования в республике.

Саиди сообщил, что Леон втянул ливийцев в Схиратские соглашения. Его преемник Гасан Саламе прилагал усилия для легитимации дальнейшего внешнего управления страной. Сейчас он стал навязывать женевские переговоры, которые нацелены на полное уничтожение суверенитета Ливии. Депутат отметил, что Палата представителей не собирается общаться с нелегитимным ПНС и подконтрольными ему террористами, после того как Организация Объединенных Наций сделала их одной из сторон внутриполитического кризиса Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей уже писало, что во время своей работы Бернардино Леон был замешан в резонансном преступлении, когда он заключал договор с Катаром, который поддерживает запрещенную в РФ террористическую организацию «Братья-мусульмане»1. Члены этой группировки занимают особое место в ПНС, оказывая влияние на политические процессы в регионе. Вместе с тем катарские власти оказывают поддержку непосредственно триполитанским боевикам. В связи с заключением этого контракта ООН проводило расследование в отношении бывшего спецпредставителя, но его результаты так и не были опубликованы.

Напомним, что Правительство национального согласия было создано в 2015 году при поддержке Бернардино Леона в марокканском городе Схират. Его руководителем при поддержке ООН стал Файез Саррадж в 2016 году. Срок действия мандата нового органа составлял два года, по истечении которого временное правительство должно было быть распущено, однако этого не произошло. Таким образом, ПНС уже два года как потеряло свою легитимность.

На данный момент ПНС находится в состоянии раскола. Власть пытается перехватить глава террористического «МВД» Фатхи Башага. Он начал конфликтовать с руководством вооруженных группировок, параллельно усиливая свои бандформирования из Мисураты. Сейчас «министр внутренних дел» нелегитимного правительства совершает официальные визиты в другие страны, чтобы получить поддержку и найти сообщников.

Однако на данный момент главную помощь ПНС оказывает Турция, которая в обход эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию поставляет для бандформирований военную технику и вооружение. Помимо этого, Анкара переправляет в поддержку вооруженных группировок своих военных и сирийских наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.