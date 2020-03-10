Путин заявил, что руководствуется в работе интересами России и волей народа

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своей работе руководствуется исключительно волей народа и интересами России.

«Хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно текущими и долгосрочными интересами России, исключительно волей нашего народа», ― заявил глава государства в ходе выступления в Госдуме во вторник.

Президент РФ, обращаясь к депутатам, отметил, что многое удалось сделать для укрепления страны. Путин выразил уверенность, что до окончания президентского срока в 2024 году успеет сделать много чего хорошего для страны.

Путин во время выступления оценил предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию. Президент РФ заявил, что этот вариант был бы возможен, но при условии, что Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей, что поддерживает идею обнуления президентских сроков после принятия поправок к конституции. Депутат отметил необходимость внесения таких изменений в связи с нестабильной обстановкой в мире.