Депутат Вострецов поддержал обнуление сроков для президента Путина

Москва, 10 марта. Депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что поддерживает идею обнуления президентских сроки после принятия поправок к конституции.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Сергей Вострецов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о необходимости внесения таких изменений в связи с нестабильной обстановкой в мире.

«Если вдруг начнется война, то у руля должен быть такой человек, который сможет организовать работу в стране так, чтобы не случилось катастрофических последствий для населения. Нам нужен президент, который четко понимает, чего хочет народ и будет работать на его благо. Поэтому и решение по этой поправке будет принимать народ», — пояснил депутат.

Вострецов выразил уверенность, что не только депутаты, но и все россияне поддержат это решение на всероссийском дне голосования 22 апреля. Он также добавил, что применять данную поправку Владимиру Путину совсем необязательно.

«Конечно, это необязательное решение. Оно будет применяться исходя из обстановки, которая будет в мире в 2024 году», — добавил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Валентины Терешковой, но счел нецелесообразным отмену ограничения президентских сроков.