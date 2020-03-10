Путин поддержал принципиальную поправку в конституцию о президентских сроках

Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, оценил предложения депутатов о досрочных парламентских выборах и об обнулении президентских сроков после принятия поправок в конституцию. По мнению президента, досрочные выборы в ГД нецелесообразны, так же, как изъятие из конституции ограничения по количеству президентских сроков для одного человека. В то же время Путин поддержал предложение внести в обновленную конституцию положение об обнулении президентских сроков, если Конституционный суд сочтет это законным.

Поправка об обнулении президентских сроков была принята Госдумой.

Как развивались события

Обсуждение в Госдуме поправок в конституцию во втором чтении стало главным событием вторника, 10 марта, затмив другие острые темы, касающиеся пандемии, вызванной коронавирусом, и новостей экономики.

В ходе обсуждения поправок депутат Александр Карелин и глава ЛДПР Владимир Жириновский предложили провести досрочные выборы в Госдуму. Жириновский также внес предложение отменить прямые выборы президента, наделив Госсовет правом избирать главу государства из предложенных кандидатур.

Идею досрочных выборов в Госдуму поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Вслед за этим депутат ГД, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать из обновленной конституции ограничения по числу президентских сроков для одного человека. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что его партия поддержит такую поправку. Также прозвучало предложение об обнулении президентских сроков после принятия поправок в конституцию. Представитель КПРФ заявил, что фракция коммунистов эту поправку не поддержит.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенная Валентиной Терешковой поправка требует обсуждения с президентом.

Владимир Путин откликнулся на предложение депутатов и прибыл в Госдуму.

Выступление Владимира Путина в Госдуме

Президент начал свое выступление с упоминания о важности изменений в конституцию, в том числе в связи с необходимостью усилить социальные гарантии для россиян. Он также отметил непростую экономическую ситуацию, в связи с тем, что «цены на нефть пляшут и прыгают», а вместе с ними лихорадит и фондовые биржи.

«Но я скажу так: этот период мы пройдем достойно, наша экономика будет укрепляться. Главное — работать», — подчеркнул глава государства.

Затем президент упомянул стоящие перед страной вызовы, которыми могут воспользоваться те, кто «хочет сдержать Россию».

«Поэтому возник и обсуждается вопрос, как должна формироваться президентская власть: ведь президент гарант всего, — подчеркнул Владимир Путин. — Россия свой план по революциям выполнила, хватит с нас революций!»

По словам главы государства, придет время, когда президентская власть не будет связана с одним человеком.

«Но сейчас большинство ждет, когда я скажу, как все будет после 2024 года», — отметил он.

«Вот моя честная и откровенная позиция», — продолжил Владимир Путин, обрисовав свое видение конституционной реформы.

Приводим тезисы выступления Владимира Путина.

— Относительно позиции депутата ГД Александра Карелина о досрочных выборах: Такие выборы не нужны. Если россияне проголосуют за новую конституцию, значит — и за нынешнюю Госдуму.

— Считаю, что сильная президентская вертикаль абсолютно необходима для стабильности. Совбезу и Госсовету власть не дадим, поскольку народ их не избирает.

— Предлагали продлить мои сроки, но тогда получается, что полномочия продлеваются без альтернативы. Но у россиян должна быть альтернатива.

— Первое предложение: убрать ограничение по срокам. Формально сегодня можно отменить ограничение по срокам, тем более, что у соседей такое есть. Но нам нужна сменяемость власти. Мы поправки принимаем на 30—50 лет, и в перспективе у общества должна быть гарантия, что власть будет сменяема. Так что ограничение по срокам убирать не будем.

— Второе предложение: снять с меня запрет на участие в выборах. В принципе, этот вариант возможен, при условии, что Конституционный суд скажет, что это не противоречит конституции.

После этого президент поблагодарил парламентариев за работу над поправками, а россиян — за поддержку и доверие.

Итог

Парламентарии приняли поправку в конституцию об обнулении президентских сроков. Весь пакет поправок в Конституцию РФ принят Госдумой во втором чтении.

Мнение политиков и экспертов по этому поводу читайте в ближайшее время в материалах Федерального агентства новостей.