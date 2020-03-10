Глава Центра инфекционных болезней назвал карантин лучшим средством против коронавируса

Начальник Центра инфекционных болезней ЦБК Георгий Сапронов заявил, что лучшая борьба с коронавирусом — это карантины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сапронов рассказал о способах борьбы с распространением вируса в России в рамках пресс-конференции «Карантины и расстрелы: какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

«Те меры, которые приняли наши китайские коллеги, помогли почти на ноль свести распространение вируса в Китае. Именно с этим будет связана основная борьба с инфекцией в России», — объяснил врач-инфекционист.

Он отметил, что такие вспышки в большинстве своем затухают сами по себе, а задача эпидемиологов — при помощи карантинов ускорить процесс затухания.

На вопрос о фейках про десятки тысяч зараженных в Москве, Сапронов категорично заявил, что провайдерам необходимо следить за распространением недостоверной информации, удалять ее и наказывать дезинформаторов. Врач подчеркнул, что никаким источникам, кроме официальных, доверять не следует. Сайт Роспотребнадзора, по его мнению, располагает всеми данными по количеству заболевших, профилактике вируса и предпринятых мерах по предотвращению его распространения.

«Опыт наших коллег показывает, что у нас пока нет лекарств, которые смогут предотвратить это заболевание. Вирус будет распространяться, и смертность населения будет зависеть от уровня медицины в стране. Китайским врачам удалось сдержать распространение, это дает и нам возможность остановить эпидемию», — утверждает Сапронов.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый раскритиковал СМИ. Врач считает, что журналистам не следует подвергать людей информационному давлению на фоне эпидемии коронавируса, и советует обращаться за информацией к сайту Роспотребнадзора, где появился бюллетень по принятию мер.

Круглый привел в пример Израиль, где с недавнего времени каждого въезжающего в страну подвергают двухнедельному карантину, и осудил российские власти за бездействие.

«У нас контроль только над теми, кто прибывает из потенциально опасных стран, но достаточно ли этого? С моей точки зрения, нам следует действовать более решительно и проводить более жесткие проверки. Я сам недавно прилетел в Россию самолетом, и никто не проверил меня на вирус. Органы власти должны принять меры», — заявил врач-онколог.

Круглый упомянул, что в связи с эпидемией, возможно, будет остановлен транспорт и перекрыто метро, так как Москва является огромным центром потенциального заражения.

«Метро и общественный транспорт необходимо регулярно обрабатывать санитарными жидкостями, гражданам необходимо принимать меры безопасности и постоянно следить за личной гигиеной», — заявил врач.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Согласно последним данным, коронавирус COVID-19, как его назвали в ВОЗ, подтвержден у более 110 тысяч пациентов по всему миру, из которых скончались — более трех тысяч человек, вылечились — более 62 тысяч.

10 марта группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы коронавируса COVID-19.