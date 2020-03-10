Серебряный объяснил, как без специальных фондов решить проблему алиментов в России

Санкт-Петербург, 10 марта. Проблема алиментов в России может быть решена куда более элементарным способом, нежели созданием такой «мертворожденной» структуры, как Алиментный фонд. Такое мнение выразил основатель «Международного отцовского комитета» Игорь Серебряный, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» во вторник провела пресс-конференцию под названием «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам». Одной из ключевых тем дискуссии стал Алиментный фонд, который призван закрывать долги злостных неплательщиков.

Серебряный, говоря о проблеме выплаты алиментов в России, подчеркнул, что долги по ним в стране нарастают быстрее, чем эпидемия коронавируса. По последним данным, речь идет уже о нескольких миллиардах рублей, вернуть которые не представляется возможным, подчеркнул специалист.

«Авторы идеи Алиментного фонда ошибочно думают, что создав его, можно будет их него черпать средства, чтобы выплачивать алименты за счет тех людей, которые сами алименты не платят», — сказал он.

По словам Серебряного, задолженность в России появилась по причине так называемого «алиментного разбоя». Основная масса неплательщиков вовсе не против содержать детей, однако их страшит система, при которой алименты платятся бесконтрольно.

«Родитель, который, выплачивая деньги, не уверен, что они идут на ребенка, лишается стимула. Проконтролировать он никак не может. Большинство родителей предпочли бы давать деньги непосредственно детям или класть их на какой-то счет ребенку. Тогда они уверены, что деньги пойдут по назначению», — считает эксперт.

Серебряный полагает, что любые попытки создавать специальные алиментные фонды — это попытки устранять последствия вместо причины. Он посоветовал последовать примеру Европы, где мать и отец после развода получают возможность разделить пополам время на общение с ребенком и, соответственно, траты на него.