Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправке в конституцию

Москва, 10 марта. Депутаты Государственной думы во вторник во втором — основном — чтении поддержали законопроект о поправке в российскую конституцию.

За данный законопроект проголосовали 382 депутата, 44 парламентария воздержались. Никто из членов Государственной думы не выступил против проекта.

Во время подготовки документа к процедуре второго чтения в профильный комитет Думы поступило около 400 правок от всех думских фракций. Из них оставили 200, 175 рекомендовали отклонить.

В январе этого года российский лидер внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке в основной закон. Госдума поддержала документ в первом чтении, 10 марта прошли слушания по второму чтению.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.