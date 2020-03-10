Путин назвал условие для обнуления президентских сроков

Москва, 10 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что при принятии поправок в основной закон их нужно направить в Конституционный суд России. С таким заявлением глава государства выступил в Государственной думе.

Российский лидер отметил, что в принципе возможно предложение об обнулении президентских сроков, которое ранее озвучила депутат Госдумы Валентина Терешкова, но только в том случае, если россияне поддержат эту идею и скажут «да» в ходе общероссийского голосования.

«В принципе этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона», — сказал российский лидер.

Глава российского государства подчеркнул, что закон о поправках в случае принятия будет направлен в Конституционный суд РФ для официального заключения.

Ранее депутат Государственной думы России Валентина Терешкова озвучила предложение по обнулению президентских сроков. Она отметила, что соотечественников волнует будущее России после 2024 года. По ее словам, россияне выступили за то, чтобы Путин в дальнейшем был главой государства, другие высказались за обновление власти, но при этом хотели бы, чтобы российский президент был рядом.