Москва, 10 марта. Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков на заседании во вторник.

Во вторник депутат от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию. По ее словам, некоторые соотечественники высказывались в том числе за то, чтобы президентом России был Владимир Путин, другие выступали за обновление власти, но хотели, чтобы действующий лидер был рядом.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение в ходе выступления в Госдуме во вторник.

«В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона», — заявил Путин.

Напомним, в конце января 2020 года Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в конституцию. Предложенные изменения направлены на развитие тех положений, которые закрепляют основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина.

Во вторник нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе, поддержала предложение лидера РФ об упоминании бога в основном законе. В Госдуме поддержали предложение провести голосование по поправкам в конституцию 22 апреля.