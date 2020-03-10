Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в «Зенит»

Санкт-Петербург, 10 марта. Петербургский футболист Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за ФК «Сочи», заявил, что не хочет возвращаться в «Зенит».

Кокорин дал небольшое интервью ведущему Youtube-канала Евгению Савину. Он не исключил, что попал в «Сочи» по просьбе руководства клуба.

Форвард отметил, что после того как с ним обошлись в «Зените», играть за сине-бело-голубых будет неприятно.

«Отношения испорчены, смысла не вижу. Ходить и улыбаться, будто ничего нет», — заявил футболист.

Больше всего Кокорина огорчил тот факт, что, будучи в «Сочи», у него почти нет шансов попасть в национальную сборную и сыграть на Евро-2020.

Вместо перехода в «Марсель» игрока отправили в более слабую по сравнению с «Зенитом» команду.

Напомним, что Кокорин отсидел часть срока в белгородской колонии по делу о хулиганстве, после чего был освобожден по УДО.

Он ежедневно тренировался по 1,5 часа и даже выступал за местную команду. В одном из интервью футболист заявил, что готов выступать за «Зенит» даже бесплатно.

Второй фигурант уголовного дела о хулиганстве Павел Мамаев после освобождения играет за «Ростов». В дебютном для Мамаева матче «Ростов» обыграл ЦСКА.