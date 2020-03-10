Замглавы фракции «Единая Россия» заявил, что падение рубля не повлияет на соцвыплаты

Москва, 10 марта. Снижение курса рубля не повлияет на социальные выплаты и обязательства государства перед гражданами. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам Исаева, у нашей страны сформирован мощный Фонд национального благосостояния (ФНБ). Объем накопленных средств приближается к 9% ВВП.

«Этого достаточно, чтобы исполнять все обязательства государства даже при плохой экономической конъюнктуре. Создан запас прочности, который позволяет решить все вопросы», — подчеркнул замглавы фракции в комментарии «Парламентской газете».

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта. На переговорах по поводу пролонгации сделки ОПЕК+, которые прошли 6 марта в Вене, Россия настаивала на продлении договоренностей о сокращении добычи нефти на прежних условиях. Позицию РФ поддержал Казахстан. При этом другие члены организации, в том числе Саудовская Аравия, выступили за наращивание объемов добычи черного золота. В результате стороны не смогли договориться, и продление сделки провалилось, что привело к обрушению цен на нефть на 30%. Утром 10 марта стоимость черного золота поднялась на 7%, пишет НСН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности в данной ситуации. Он также назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой.