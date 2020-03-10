Врачи в Абу-Даби нашли коронавирус у российского велогонщика Страхова

Абу-Даби, 10 марта. Российский велогонщик Дмитрий Страхов попал в больницу в Абу-Даби. Тесты на коронавирус дали положительный результат.

Россияне уже 11 дней находятся в отеле в Абу-Даби. Их не выпускают из-за риска распространения коронавируса.

По словам супруги Страхова Марии, велогонщик отправился в госпиталь вечером 8 марта. После пятого теста выяснилось, что он болен коронавирусом. Однако самих результатов Страхов не видел.

Вероятнее всего, что россиянин по-прежнему находится в больнице, но связи с ним нет уже третий день.

«Мы не общались. У него проблемы со связью. Говорили с ним, когда он еще в отеле был. Было все хорошо», — сообщила супруга, ее слова передает телеканал «360».

Как рассказал менеджер команды «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин, Страхов не жаловался на самочувствие. Спортсмена в последнее дни ничто не беспокоило.

Напомним, что о коронавирусе стало известно в декабря 2019 года. Власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке в городе Ухань только 31 декабря.

По последним данным, вирусом типа COVID-19 инфицированы более 100 тысяч человек в разных странах мира. Жертвами коронавируса стали более 3,6 тысячи человек.

Вирус повлиял на глобальную экономику, снизился товарооборот с Китаем. Начались сбои в работе крупных интернет-площадок.