Новак рассказал, как обвал нефтяного рынка повлияет на стоимость бензина в РФ

Москва, 10 марта. Рост цены на бензин в России будет в пределах инфляции, несмотря на обвал на рынке нефти, заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

Российский министр, говоря о перспективах стоимости бензина, напомнил о созданном в 2018 году механизме обратного акциза с демпфером. По его словам, этот инструмент зарекомендовал себя как эффективный механизм по сдерживанию колебаний цен на сырье, отметил «МИР 24».

«Цены (на бензин. — Прим. ФАН) у нас в основном стабильны и не превышают уровень инфляции», — сказал Новак.

Напомним, после переговоров стран ОПЕК+ в Вене на нефтяном рынке произошли серьезные изменения, указал НСН. Стороны не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне распространения коронавируса. Утром в понедельник стоимость нефти стала резко падать, что привело к падению мировых рынков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России на мировом рынке. Как сообщили источники издания, таким образом саудовская компания хочет захватить долю России на мировом рынке.

Отмечается, что Saudi Aramco пообещала снизить стоимость на поставки черного золота в США на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов.