Эксперты объяснили, зачем понадобилось обнуление президентских сроков в России

Конституционную поправку, обнуляющую президентские сроки, одобрил, выступая 10 марта перед депутатами Госдумы РФ, президент России Владимир Путин. Поправка, за которую проголосовала Госдума, теперь должна быть рассмотрена Конституционным судом РФ.

Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил это нововведение с ведущими российскими политологами.

По мнению директора института политических исследований Сергея Маркова такая поправка открывает возможность для Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

«И, с большой вероятностью, если он будет баллотироваться, то будет поддержан большинством населения и снова избран президентом. Если все будет нормально — сможет баллотироваться и в следующий раз и быть президентом до 2036 года. Я думаю, что он не хочет так делать. Но, возможно, будет вынужден», — полагает эксперт.

Логика здесь, по его словам, очень простая.

«Президенты должны меняться, и действующий президент должен уступить место на посту новому, но главнокомандующий во время гибридной войны Запада против России меняться не должен», — уверен Марков.

Собеседник ФАН обращает внимание на то, что если в 2024 году сохранится нынешняя ситуация гибридной войны Запада на уничтожение нашей страны, Владимир Путин сможет вновь баллотироваться.

«Если же гибридная война Запада против РФ закончится, и Россия окажется в ситуации спокойного развития, тогда Владимир Путин, я думаю, уступит место на посту президента человеку нового поколения, которого он рекомендует в качестве главы государства», — считает собеседник ФАН.

При этом Марков отметил обратную зависимость желания граждан оставить Путина у власти не смотря на прикладываемые усилия западников по свержению законно избранного главы государства.

«Чем больше западники хотят свергнуть Путина, тем больше народ России хочет его оставить у власти», — подытожил он.

Другой собеседник ФАН, политолог Дмитрий Гусев полагает, что главным результатом сегодняшнего выступления президента России является то, что своими заявлениями он стабилизировал ситуацию в стране.

«В первую очередь президент сделал неэффективными любые политические и экономические атаки на Россию, направленные на дестабилизацию страны, — объяснил Гусев. — То есть, как все размышляли до сегодняшнего дня — раз Путин не идет, то можно устроить в стране нестабильную ситуацию – экономическую, политическую. И тогда в этой мутной воде, в этой турбулентности, можно сделать то, что невыгодно было бы России, зато выгодно недругам».

Готовность Путина получить возможность избираться в 2024 году сделала неинтересными все усилия по дестабилизации.

«Зачем дестабилизировать, если у нас большинство людей за Путина? — задается риторическим вопросом эксперт. — Еще один очень важный момент — большинство россиян, согласно социологии, согласны с тем, чтобы Путин баллотировался в следующий раз», — рассказал Гусев.

По словам собеседника ФАН, голосование за поправки в основной закон РФ по факту станет голосованием о доверии Владимиру Путину.

«Ну и, наконец, следующий, очень важный момент состоит в том, что теперь, после этого его выступления, голосование 22 апреля будет отвечать на один главный вопрос: «поддерживаешь ты Путина или нет?» Я думаю, что это будет проголосовано и поддержано большинством», — подчеркнул политолог.

Его коллега, политолог Евгений Минченко выразил уверенность в том, что данная поправка будет поддержана Конституционным судом.

«Путин сказал, что это — вопрос Конституционного суда. И я думаю, что вряд ли Конституционный суд не согласится с этой идеей», — считает он.

Вместе с тем, по мнению собеседника ФАН, пока рано говорить о перспективах электорального процесса 2024 года.

«У Владимира Путина его президентский срок начался два года назад. И еще четыре года впереди», — напомнил он.

Разработка поправок в Конституцию РФ началась после того, как эту идею в своем послании Федеральному собранию озвучил Владимир Путин. Всего было предложено около 900 поправок, касающихся самых разных аспектов — от внешней политики до закрепления в основном законе брака как союза мужчины и женщины.

Во время обсуждения поправок ко второму чтению один из старейших депутатов Госдумы, герой Советского Союза Валентина Терешкова 10 марта выступила с инициативой обсудить вопрос об обнулении числа президентских сроков после вступления в силу изменений в Конституцию РФ. Сам президент и депутаты Госдумы поддержали эту идею. Конституционный суд должен дать свои разъяснения и если нет никаких юридических противоречий, 22 апреля россияне во время голосования за поправки в конституцию страны проголосуют за это решение.