Жители ливийского Кастельверде сообщили об интенсивной стрельбе в районе Ар-Раваджих

Кастельверде, 10 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, обстреляли позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в Кастельверде.

По словам очевидцев, интенсивная стрельба была слышна в районе Ар-Раваджих. Также известно, что радикалы при помощи реактивных систем залпового огня ударили по силам ЛНА, находящимся недалеко от Каср бен Гашира. На территории города замечено семь ракетных попаданий, ущерб был нанесен в том числе и гражданской инфраструктуре. Артиллерия террористов также обстреляла подразделения ЛНА на окраинах Триполи.

Примечательно, что ранее глава «МВД» ПНС Фатхи Башага заявлял о намерении Файеза Сарраджа провести массированную атаку к югу от Триполи, захватив новые территории. ЛНА успешно обороняется, не допуская эскалации конфликта.

Непрекращающиеся атаки террористов режима Сарраджа свидетельствуют об их нежелании урегулировать кризис в стране дипломатическим путем.