Путин пообещал сделать много хорошего до окончания президентского срока

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до окончания президентского срока в 2024 году успеет сделать многое для страны.

«Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы сделаем еще много чего хорошего, по крайней мере до 2024 года. А там видно будет», ― заявил глава государства в ходе выступления в Госдуме во вторник.

Президент РФ также заявил о необходимости сильной президентской вертикали в РФ. Путин подчеркнул, что текущая ситуация в экономике и в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает. Глава государства считает, что парламентская форма правления в России не может быть использована.

Кроме того, Путин оценил предложение депутата от «Единой России» Валентины Терешковой обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию. Президент РФ заявил, что этот вариант был бы возможен, но при условии, что Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона.

Напомним, в конце января 2020 года Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в конституцию. Предложенные изменения направлены на развитие тех положений, которые закрепляют основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина.