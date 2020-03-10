Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков

Москва, 10 марта. Президент России Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме по поводу поправок в Конституцию РФ.

Путин выразил уверенность в том, что России необходима сильная президентская власть, и что со временем она не будет персонифицирована.

По его мнению, сменяемость власти обеспечит динамику развитию страны, поэтому лимит числа сроков полномочий главы государства должен существовать.

«В то время, когда у страны еще много проблем, но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны», — сказал Путин.

Президент заверил, что в этом вопросе руководствуется исключительно волей народа и интересами страны. Он также добавил, что рассчитывает вместе с депутатами успеть сделать многое для страны до 2024 года.

Напомним, ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию, отметив, что россиян волнует будущее РФ после 2024 года, и некоторые согласны с тем, чтобы Путин снова занял пост государственного лидера.