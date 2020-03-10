Путин считает необходимой альтернативу на выборах президента

Москва, 10 марта. Альтернатива на выборах главы государства всегда должна быть, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе выступления в Государственной думе по вопросу внесения поправок в конституцию страны.

Ранее прозвучали предложения о том, чтобы внести в основной закон страны такие поправки, которые продлили бы срок действующего президента.

«В апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно», — сказал российский лидер.

По его мнению, необходимо, чтобы у граждан России на любых выборах была альтернатива. Он выступил за открытое и конкурентное голосование.

Напомним, 15 января глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа. Согласно плану, подготовленные ею предложения сперва вынесут на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Законопроект о поправках в конституцию был единогласно принят Государственной думой в первом чтении 23 января. На 22 апреля запланировано всенародное голосование.