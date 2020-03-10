Террористы ПНС усиливают группировку на линии фронта у Сирта

Сирт, 10 марта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии усиливают свою группировку близ Сирта и Аль-Джуфра. Очевидцы, заметившие колонну вооруженных террористов, сообщили об этом в Facebook.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в направлении Сирта движется многочисленное подкрепление боевиков.

Напомним, Сирт был освобожден от террористов ПНС 6 января после серии успешных операций Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. После этого в городе усилиями ЛНА и Восточного правительства, заседающего в Тобруке, были активизированы восстановительные процессы.

С 29 февраля террористы ПНС развернули полномасштабное наступление, атаковав позиции Ливийской национальной армии, практически, на всех направлениях. Вооруженные бандформирования, подчиняющиеся Файезу Сарраджу, резко увеличили количество обстрелов. Зачастую под ударами боевиков оказываются жилые районы, что приводит к жертвам среди гражданского населения.