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Путин: Россия свой план по революциям выполнила

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Путин заявил, что Россия свой план по революциям выполнила

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия свой план по революциям выполнила.

Выступая на заседании Госдумы глава государства отметил, что президент является гарантом конституции, а если сказать проще — является гарантом безопасности государства, его внутренней стабильности и внутреннего, эволюционного развития.

«Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что на данный момент в России много еще пока сделано «на живую нитку», много уязвимых мест. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития, объяснил Путин.

Кроме того, в ходе выступления Путин заявил о необходимости сильной президентской вертикали в РФ. Президент РФ подчеркнул, что текущая ситуация в экономике и в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает.

Во вторник нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе, поддержала предложение лидера РФ об упоминании бога в основном законе.

Также депутаты проголосовали за включение в законопроект поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Кроме того, Госдума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.

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