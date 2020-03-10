Путин назвал неприемлемым наделение Госсовета президентскими полномочиями

Москва, 10 марта. Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым наделение Госсовета полномочиями главы государства. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, это опасно и не имеет ничего общего с демократией, а также неизбежно приведет к двоевластию и расколу общества.

«Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совет безопасности или Госсовет, какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд неправильно, неприемлемо», — сказал российский лидер.

Напомним, 10 марта Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Глава парламента Вячеслав Володин заявлял, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию 200 поправок в основной закон.

15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование вопрос о внесении поправок к Конституции РФ. Инициатива российского лидера позволит усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.