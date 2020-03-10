Путин заявил, что в будущем президентская власть в РФ будет менее персонифицирована

Москва, 10 марта. Президентская власть в нашей стране в будущем не будет так персонифицирована. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме.

«Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России <…> не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», — отметил глава государства.

Также Путин напомнил, что президент в нашей стране является гарантом конституции, безопасности и внутренней стабильности государства.

Напомним, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин на пленарном заседании выступил с инициативой провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Основанием для инициативы он назвал поправки к конституции, которые расширяют полномочия депутатов.

Кроме того, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию. Она также попросила коллег-депутатов юридически сформулировать данную инициативу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что предложение Терешковой требует консультаций с Путиным и с главами фракций нижней палаты парламента.

Глава государства анонсировал поправки к конституции во время выступления перед Федеральным собранием 15 января. 22 апреля состоится голосование россиян по предлагаемым изменениям.