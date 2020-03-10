Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сильной президентской вертикали в РФ. Об этом глава государства сообщил на заседании Госдумы.

«Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что текущая ситуация в экономике и в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает.

«Прежде всего, это необходимо для стабильности», — добавил Путин.

Президент РФ считает, что парламентская форма правления в России не может быть использована. Он отметил, что в странах традиционной парламентской демократии в Европе годами не избирается правительство. Такой путь для РФ невозможен, подытожил Путин.

Во вторник нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе — поддержала предложение лидера РФ об упоминании бога в основном законе.

Депутаты проголосовали за включение в законопроект поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Госдума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.