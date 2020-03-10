«Новая газета» назвала Россию «оккупантом в Сирии»

«Новая газета» не прекращает информационную поддержку террористов в Сирии и атаки на российские власти. Устами полевых командиров «Свободной сирийской армии» издание обвинило РФ в «оккупации Сирии» и призвало россиян «выходить на улицы».

Федеральное агентство новостей разбиралось, почему российское СМИ публикует антироссийскую пропаганду боевиков.

Кто написал интервью с террористами

Материал написал корреспондент НГ Вадих эль-Хайек, которому не впервой брать интервью у террористов. Для псевдодокументального фильма «Школа номер 1» о бесланской трагедии он взял интервью у Ахмеда Закаева, одного из главарей чеченских бандформирований, которому удалось скрыться от правосудия в Великобритании.

И в снятый «Новой газетой» фильм, и в новый материал автор вложил один и тот же посыл — «во всем виноваты русские», а боевики, которые захватывают в заложники детей или начинают гражданскую войну в Сирии, лишь пытаются «защитить свою землю».

Уровень «Новой газеты»

В прошлом Эль-Хайек неоднократно писал про Сирию, используя недостоверные источники и делая фантастические заявления: так, в 2018 году в материале «Новой газеты» террористы ИГИЛ1 якобы напали на «город Суэйда в провинции Кунейтра» и перебили там аж 240 человек. «Новая газета» умудрилась якобы даже поговорить с «очевидцем нападения».

Этим и многими другими материалами «Новая газета» продемонстрировала полную безграмотность в сирийских вопросах — просто взглянув на карту Сирии, автор узнал бы, что города Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра являются столицами разных провинций (у которых нет даже общей границы).

Аналогичные нелепости присутствуют во всех материалах «Новой газеты» о Сирии и новый материал подготовлен Эль-Хайеком на «соответствующем» уровне — корреспондент либо не понимает, что боевики лгут ему, либо его их ложь вполне устраивает.

С кем поговорила «Новая газета»

Собеседником «Новой газеты» стал Риад аль-Асад, которого издание называет «создателем «Свободной сирийской армии». Однофамилец президента, Аль-Асад дезертировал из ВВС Сирии в 2011 году, и вместе с поддержавшими его предателями из офицерского состава объявил о создании ССА и решимости воевать до свержения правительства в Дамаске. Командование ССА с самого начала войны находилось в Турции и под охраной турецких войск.

Риад аль-Асад вскоре стал известен как сторонник джихадистов и их методов: в 2012 году в интервью (которое он дал в Стамбуле) он объявил, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА».

В 2013 году Аль-Асад открыто поддерживал террористов «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) и называл их «нашими братьями в исламе». В марте того же года «братья в исламе» заложили бомбу в его автомобиле — создатель ССА потерял ногу и был сильно контужен. Лечение он проходил, разумеется, на территории Турции и впоследствии вынужден был «уйти в отставку» — его место во главе ССА занял Салим Идрис.

Интервью у полевого командира автор «Новой газеты» взял в Турции, которая предоставила убежище всем врагам Дамаска. Устами бывшего главаря ССА издание называет российские войска «оккупантами», которые «помогают террористам убивать сирийский народ».

«Вы оккупанты. Вам пора уйти из Сирии», — объявляет человек, который уже несколько лет прячется в Турции после того как его едва не убили собственные подельники.

Иранских союзников Асада, которые спасли Сирию в тот момент, когда террористы «Ан-Нусры» и ИГИЛ уже осадили Дамаск, «Новая газета» устами боевика так же называет террористами. При этом никак не упоминается тот факт, что в Идлибе кроме протурецких группировок в Идлибе действуют джихадисты.

В 2019 году «умеренная оппозиция» вошла в одну «оперативную комнату» с «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и радикальными джихадистами «Вахарид аль-Муминин». Главарь ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью заявлял об «успешном сотрудничестве» с бандформированиями «умеренной оппозиции».

Боевики не лают на хозяина

Россия, которая поддержала легитимное правительство Сирии и прилагает комплексные усилия для стабилизации в стране, по мнению собеседника «Новой газеты» является «оккупантом». А вот Турция, которая вопреки международном праву ввела свои войска на территории Сирии, в Идлибе якобы «завоевала доверие местных» жителей, утверждает Аль-Асад. Боевики, с которыми беседовала НГ, последовательно оправдывают действия Турции.

Риад аль-Асад обвиняет российских военных в гибели турецких солдат в Идлибе. «Новая газета» никак не упоминает о том, что турки погибли, поскольку находились среди боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), террористической группировки, которая запрещена в Турции с 2018 года — и которой армия Турции, несмотря на это, передавала бронемашины, зенитно-ракетные комплексы и даже полевую форму.

Напомним, Турция взяла на себя обязательства по поддержанию стабильности и разоружению боевиков в Идлибской зоне деэскалации — и в результате там пришли к власти связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) террористы ХТШ, а Серакиб — ключевой город на стыке трасс М4 и М5 — стал зоной ожесточенных столкновений.

Вторым собеседником «Новой газеты» стал Халед Рахаль, представленный как «офицер ССА» и совсем не упомянутый в текстовой версии статьи. «Мы находимся у себя на родине», утверждает боевик. Можно предполагать, что эта часть интервью была снята не в Турции, а в Сирии — на территории, которая остается под контролем бандформирований. Если это так — каким образом российский журналист попал туда, на каких условиях он контактировал с террористами?

«Самозащита» через оккупацию

Полевой командир ССА рассказывает о ходе боев за Серакиб, утверждая, что это бомбардировки ВКС РФ «заставляют мирное население бежать в безопасные места, но между линией фронта и границей Турции нет безопасных мест».

Напомним, для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, Россия и Сирия создали три гуманитарных коридора для выхода из зоны боевых действий — однако боевики взяли эти районы под огневой контроль, чтобы помешать выходу мирного населения в подконтрольные Дамаску районы.

Турция, по версии «Новой газеты», занимается «самозащитой», когда ведет войну на чужой территории в Идлибе — а «русские оккупанты» «привезли технику и солдат, чтобы не оставить камня на камне от нашей страны».

При этом автор «Новой газеты» сам же сходу разбивает базовый миф турецкого руководства о «самозащите» и «миллионе сирийских беженцев», которые якобы столпились на турецкой границе в Идлибе — там нет никаких толп, признает Эль-Хайек, беженцы спокойно переходят границу мелкими группами, в основном это одиночки, среди которых мало женщин и детей.

Напомним, Россия внесла крупнейший вклад в восстановление Сирии, помогла восстановить энергетическую систему Сирии, запустить остановленные в войну производства.

Между тем Соединенные Штаты оккупировали восток и юг Сирии, создав в «зоне Ат-Танфа» убежище для террористов ИГИЛ и боевиков ССА, и нелегально добывая за Евфратом сирийскую нефть. Никаких упоминаний об этом в статье «Новой газеты» найти нельзя — «оккупантом» называют только Россию.

Турция с помощью бандформирований ССА захватила огромную часть северной Сирии. Там проводится политика «османизации» и постепенная аннексия — территорию контролируют войска созданной Турцией «Сирийской национальной армии», в обращение вводятся документы турецкого образца и турецкая лира, а в школах внедряется турецкий язык.

Настоящая цель «Новой газеты»

Наиболее важная для «Новой газеты» часть интервью — его финал, где автор устами террористов призывает к несанкционированным митингам в России.

«Я обращаюсь к народу России — выходите на улицы и постарайтесь повлиять на Путина и его правительство, чтобы он перестал поддерживать Башара Асада», — заявляет Халед Рахаль.

Здесь очевидны настоящие цели публикации. Сирия для «Новой газеты» — лишь предлог для нового нападения на российскую власть.

С 90-х годов издание последовательно ведет антироссийскую политику, используя наиболее острые поводы, — такие как взрывы в жилых домах в 1999 году, освобождение заложников в театре на Дубровке и действия российских силовиков в Беслане. Во всех случаях «Новая газета» стремится очернить Россию и российские власти, и оказывает непосредственную информационную поддержку террористам.

В материалах о Сирии «Новая газета» использовала дезинформацию от медиаактивистов «умеренной оппозиции» и пропагандистские видео джихадистов, как в статье Елены Милашиной. Собеседник НГ из числе террористов «Джебхат ан-Нусры» обещал корреспонденту Ольге Бобровой «устроить кладбище русским в Сирии».

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало расследование, в ходе которого выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с ИГИЛ (запрещено в РФ). Об этом рассказал бывший член террористической организации Шерзод Хасанов. В частности, Коротков обменивался информацией о деятельности русских в Сирии с представителями «Исламского государства»1.

На основании изложенной выше информации Федеральное агентство новостей направило запросы в Генеральную прокуратуру РФ, Главную военную прокуратуру РФ, Федеральную службу безопасности РФ и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку в отношении издания «Новая газета» и принять соответствующие меры. ФАН надеется получить исчерпывающий ответ по фактам сотрудничества российского средства массовой информации с боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике и за ее пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.