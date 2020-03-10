Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Государственную думу. Об этом он заявил, выступая в нижней палате парламента по вопросу поправок в конституцию страны.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин на пленарном заседании выступил с соответствующей инициативой. Он обосновал данное предложение тем, что изменения Конституции РФ дают депутатам больше полномочий.

Глава государства, комментируя высказанную инициативу, подчеркнул, что, если граждане проголосуют за передачу части полномочий Госдуме и Совфеду, такие изменения должны вступить в силу сразу после опубликования принятых поправок. Значит, и Госдума должна получить расширенные полномочия немедленно.

«Если по этому вопросу (по досрочным выборам в Госдуму. — Прим. ФАН) в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель [Госдумы Вячеслав Володин], нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — указал глава государства.

Президент 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в нем он инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа. Согласно плану, подготовленные ею предложения сперва вынесут на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Законопроект о поправках в конституцию был единогласно принят Государственной думой в первом чтении 23 января. Всероссийское голосование планируют провести 22 апреля.