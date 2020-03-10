Путин заявил о политике сдерживания в отношении РФ

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении РФ применяется политика сдерживания. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Госдумы во вторник.

«В мире есть те, кто хотел бы сдержать Россию, и для этого готов использовать любую возможность. Собственно, политика сдерживания давно применяется, это мы хорошо знаем. Те, кто это делает, говорят об этом открыто, не стесняясь. От нас ждут, что Россия поскользнется, потеряет ориентиры, погрязнет во внутренних дрязгах, которые часто подпитываются и даже финансируются извне», ― заявил Путин в ходе выступления в Госдуме.

Во вторник нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе, поддержала предложение лидера РФ об упоминании бога в основном законе.

Также депутаты проголосовали за включение в законопроект поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Кроме того, Госдума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.