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Путин заявил, что внутри России многое сделано на «живую нитку»

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Путин заявил, что внутри России многое сделано на «живую нитку»

Москва, 10 марта. Внутри России еще много уязвимого, много сделано «на живую нитку», заявил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал, выступая в Госдуме во вторник.

«Внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, на живую нитку», — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, это касается и внутриполитической стабильности, и межнационального и межрелигиозного согласия. Кроме того, Путин подчеркнул, что проблемы есть с экономическим и социальным развитием.

Президент связал с этим «острую и активную дискуссию в ходе работы над поправками в конституцию».

По его словам, важно, как будет «формироваться институт высшей государственной власти в России, а именно — институт президентской власти». Он напомнил, что глава государства является гарантом безопасности страны.

Путин заявил, что внутри России многое сделано на «живую нитку»

Разработка поправок в основной закон страны стартовала после послания президента России Федеральному собранию. В своем обращении глава российского государства заявил о необходимости внесения изменений в текст Конституции РФ 1993 года.

5 марта комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о поправке к Конституции РФ в основном (втором) чтении. Комитет завершил работу над поправками и «публичная стадия закончилась». На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок.

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