Путин потребовал работать над укреплением экономики РФ

Москва, 10 марта. Россия достойно преодолеет период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса, и укрепит свою экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.

Президент отметил, что в мире происходят кардинальные изменения, которые носят необратимый характер. По его словам, образная картина этих изменений дополняется коронавирусом и «пляшущими» ценами на нефть, вместе с которыми скачет курс рубля.